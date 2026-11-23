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サッスオーロ対ジェノア戦でピッチに入ったばかりのロレンツォ・コロンボが、膝を不自然にひねって倒れ込んだ。FWの状態に関する最新情報を伝える。

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ジェノアの2002年生まれのFWロレンツォ・コロンボがピッチに立ったのは、わずか5分間だった。コロンボは1カ月前から足首に問題を抱えており、ダネレ・デ・ロッシ監督は中断期間中に解消したことを願っていた。サッスオーロ戦の83分にオスマイッチに代わって出場。ジェノアはモンテネグロ人FWの2得点で2-0と勝利したが、コロンボは交代枠を使い切った後の88分に膝を負傷して退場を余儀なくされた。そのけがは後に重傷と判明した。

前十字靱帯断裂

マペイ・スタジアムで当初から懸念されていた重傷を、ジェノアが公式声明で認めた。コロンボが受けた検査の結果は厳しいものだった。前十字靱帯の損傷が確認された。

「ジェノアCFCは、ロレンツォ・コロンボ選手が受けた検査で、右膝前十字靱帯の損傷が確認されたことをお知らせします。FWのコロンボは再建手術に向け、今後数日間に必要な診察を受けます」

復帰までの見通し

コロンボは長期間ピッチを離れることになる。復帰までの期間は約6カ月と見込まれている。ジェノアのセンターフォワードは少なくともリーグ戦の終盤に復帰することを願っているが、今季はすでに大きな影響を受けており、このまま終了する可能性もある。

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何が起きたのか

激しい雨が降り、ピッチが滑りやすくなっていた中、コロンボはチンクエグラーノからボールを奪おうと競り合った。ボールは奪えず、直後に激しい痛みを訴えて倒れ込んだ。当初、メディカルスタッフは倒れた際の姿勢から最悪の事態を懸念したが、その後、問題は身体的なもので、特に膝にあることが明らかになった。

すぐにロッカールームへ

交代枠を使い切っていたため、コロンボはピッチを離れ、すぐにロッカールームへ向かった。元レッチェのセンターフォワードは、メディカルスタッフに抱えられてピッチの外へ運ばれた。最初の情報ですでに重傷とみられていたが、検査はその懸念を残念ながら裏付けた。