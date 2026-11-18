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来季からヨナス・ウルビヒを支える経験豊富な第2GKとして、ロリス・カリウスがバイエルンの候補に挙がっていることは確かだ。ここにきて動きが出ているようだ。

『シュポルト・ビルト』によると、カリウス自身はドイツ最多優勝クラブへの移籍に前向きだという。そこでは定期的にプレーするチャンスがないにもかかわらずだ。背景には、ミュンヘンへ移れば家族との距離が近くなることがある。妻ディレッタ・ロッタは2人の子どもとミラノで暮らしている。

家族と過ごすため、機会があるたびにゲルゼンキルヒェンからの移動をこなしているカリウスにとって、ミュンヘンからミラノはそれに比べればすぐの距離だ。この点で、カリウスはシャルケ04のミロン・ムスリッチ監督から特別扱いも受けている。『シュポルト・ビルト』によれば、ムスリッチ監督は33歳のカリウスがミラノへ行くための休みを十分に取れるよう、意識して配慮している。

カリウスは現在、統計上ブンデスリーガ屈指のGK

カリウスは2025年1月に移籍金なしで加入して以来、時に傑出したプレーでその配慮に応えてきた。元年代別ドイツ代表のカリウスは2026年の昇格を支えた立役者の一人であり、ブンデスリーガでも、現在17位で降格の危機にあるシャルケ04の状況がさらに悪化せずに済んでいる主な理由となっている。自身が受けたシュートのセーブ率は81％で、ブンデスリーガの正GKの中ではトップだ。

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その活躍が、バイエルンの関心も引いているようだ。ドイツ最多優勝クラブでは、来夏にマヌエル・ノイアーの時代が終わる可能性が高い。負傷が非常に多い40歳のノイアーが、満了を迎える契約を再び延長するとは考えにくい。 ノイアー自身も今季終了後の現役引退を何度か示唆している。

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その後、第1GKの座を担うのはヨナス・ウルビヒだ。23歳のウルビヒはこの1年半で何度もノイアーの代役を見事に務めてきた。クラブ内での評価は非常に高く、ノイアーの大きな穴を埋められると期待されている。ドイツ代表でも、2年後のEURO以降はウルビヒが第1GKになる可能性が高いと見られている。 現時点では、それまではマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがドイツ代表のゴールを守る見通しだ。

ウルビヒがバイエルンの新たな第1GKとしてできるだけスムーズに慣れていけるよう、 バイエルンは来夏、経験豊富な第2GKを獲得したい考えだ。 ここ数カ月、複数のメディアが一致してそう報じている。

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ウルビヒの控え候補には、カリウスのほか、フィン・ダーメン（アウクスブルク）、オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）、マルヴィン・シュヴェーベ（ケルン）、ベルント・レノ（フラム）らも名を連ねているという。

Getty Images

シャルケ04はロリス・カリウスを売却せざるを得ないのか？

シャルケ04との契約を2028年まで残すカリスの獲得には、バイエルンは100万単位の金額を支払う必要があるだろう。シャルケ04が降格した場合、その額は下がるとみられる。ただ、バイエルンから受け入れ可能なオファーが届けば、シャルケ04はいずれにせよカリウスの売却を迫られるかもしれない。

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シャルケ04の財政状況が、またしても芳しくないからだ。 『WAZ』は夏の時点で、 それまでに選手の売却が実現しなかったため、シャルケ04が「2026年の財務目標」を達成できない恐れがあると報じていた。同紙は当時、「損失を出すことは許されない。さもなければ、債務超過が拡大する恐れがある。その場合、2027-28シーズンに勝ち点を剥奪されることになる」と伝えていた。『シュポルト・ビルト』によると、その危険は今も残っているようだ。