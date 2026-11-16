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ロメル・ルカクがベルギー代表からの引退を発表した直後、その決断をめぐる意外な詳細が明らかになった。詳細な経緯をたどった『Het Laatste Nieuws』は、ストライカーの動機とマルク・ファン・ボメル代表監督が果たした役割を伝えている。

ルカクがベルギー代表からの引退を決めたことは、月曜日に多くの人を驚かせた。しかし、本人は以前から決断を固めていた。ベルギー代表で控えに回ることをなかなか受け入れられず、トルコ戦をベンチから始めると知らされたことが、ついに決定打となった。

「ルカクは代表監督から、トルコでの試合では先発しないと告げられた。その知らせは重くのしかかった。前回のW杯では、事前に何度も話し合って控えの役割を受け入れたうえで、途中出場から大きなインパクトを残した。それでもルカクは、その立場をあくまで一時的なものと考えていた」と、『Het Laatste Nieuws』は伝えている。

「マルク・ファン・ボメルの下で、フェネルバフチェでのプレーを通じて、再び先発選手になりたいと考えていた。しかし当初から、自分が期待したほど監督の構想に大きく組み込まれていないと感じていた。イタリアでの試合ではわずか10分ほどの出場。ホームでのフランス戦ではベンチから出ることさえなかった。珍しいことだ。監督の不注意もあった」

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ファン・ボメルは、もはやルカクを不動の先発選手とは見ておらず、途中出場させないこともある。そのため33歳のFWは、自分の評価が「下がった」と感じた。トルコでの試合に出場しないと聞いた際、説明を求めることはせず、軽いけがをしていると伝えた。これによりイズミルへ遠征せず、ベルギーで家族のそばにとどまることができた。

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その数日間に、ベルギー代表から引退するという決断を最終的に固めたとみられる。イタリア戦（4-1で勝利）では、ファン・ボメルが試合終了間際にルカクを投入しようとしたが、本人はもはや望んでいなかった。「数分間だけピッチに立つことに、彼はもう気が進まなかった。ルカクはむしろウーゴ・カイペルスが途中出場することを望んだ」と、『Het Laatste Nieuws』は伝えた。

イタリア戦後、ファン・ボメルはVTMのカメラに向かって「双方で決めたこと」と話したが、実際はまったく違った。ルカクは月曜日の朝、インスタグラムを通じて自ら代表引退を発表した。

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「もう十分だ、と彼は考えた。あまりにも多くのことがあった。この1年は彼に重くのしかかった。父ロジェの死は、今もなお心に深い傷を残している」と、記事は結論づけている。「ロジェ・ルカクはキンシャサに埋葬され、 ロメルとジョルダンは十分に別れを告げることができなかった 。それ以来、彼は深い悲しみの中にいる」

「その後のW杯で英雄的な役割を果たしたことで、再び必要な活力を得たルカクは、ベルギー代表引退という考えをいったん後景に退けた。しかし4カ月後、限界を迎えた。ベンチに座り続ける立場が、精神的にあまりにも重い負担となった」

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「ロメル・ルカクは、代表チームでなお非常に重要な存在になることを夢見ていた。だが、彼にも時の流れが追いつき、今は優先すべきものが別にある。2人の息子、ロメオとジョルダン。弟。母親。そして自分自身だ」