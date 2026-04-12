ロメニゲ、レアル戦を控えたバイエルンに警告：最近の歴史が厳しい教訓を示している。

バイエルン・ミュンヘンのサポーターがチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でレアル・マドリードを2-1で下したことで高揚する一方、 クラブの監督会メンバーでレジェンドでもあるカール＝ハインツ・ルメニゲは、サンティアゴ・ベルナベウでの第2戦を前に過度な楽観を戒めた。

メディアの「騒ぎ」への警告

DAZNのインタビューでは、チームを取り巻く過剰な報道に懸念を示し、集中力の維持が突破の鍵と強調した。

ロメニゲは「今、過度な熱狂に流されてはならない。今の騒ぎは気に入らない」と語った。

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彼はミュンヘンでのレアル戦では第1戦以上の戦術的・精神的な規律が必要だと強調し、近年の歴史がバイエルンに厳しい教訓を残しているとも警告した。

2014年の悪夢を思い出させる。

その根拠としてロメニゲは2014年の準決勝を挙げた。当時バイエルンは第1戦0-1の敗戦後、第2戦ホームで巻き返しを狙ったが0-4で大敗した。

第1戦ではルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールで優位に立ったが、油断は禁物だ。

キリアン・エムバペが1点を返したが、マヌエル・ノイアーの好守で逆転は許さなかった。

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ロメニゲは「現在のチャンピオンズリーグで優勝するのは、かつてないほど難しい」と語った。

「ミュンヘン2025」への道

水曜日にレアル・マドリードを破れば、バイエルンは準決勝でリヴァプール対パリ・サンジェルマンの勝者と戦う。

パリのクラブは第1戦を2-0でリードしたが、来週のアンフィールドでの試合にも注目が集まる。準決勝の対戦相手は誰になるのか。

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