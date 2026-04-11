Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Sepp Maier's 80th Birthday Special Exhibition OpeningGetty Images Sport

翻訳者：

ロメニゲ：「この状況は気に入らない。レアル・マドリードがミュンヘンで何をしたか思い出してほしい」

バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ
ザンクト・パウリ 対 バイエルン
ザンクト・パウリ
ブンデスリーガ
マヨルカ 対 レアル・マドリー
マヨルカ
ラ・リーガ
レアル・マドリー 対 ジローナ
ジローナ
ドイツ
スペイン

ルメニゲはバイエルン対レアル・マドリードの近年の対戦歴史を振り返った。

バイエルン・ミュンヘンのレジェンドで元CEO、現在は監督委員会メンバーのカール＝ハインツ・ルメニゲ氏は、来週水曜にアリアンツ・アレーナで行われるレアル・マドリードとのCL準々決勝第2戦を前に過度な楽観を戒めた。

バイエルンは先週の第1戦で敵地から2-1の勝利を収めたものの、ノックアウトステージでレアルに連勝されているだけに、ロメニゲの不安は消えない。

こちらもご覧ください

カラガー：モロッコがブラジルを破り、このチームに敗れてワールドカップを去る

レアル・マドリード公式チャンネルは「不正介入」を指摘し、ラ・リーガは不正だらけだと主張した。

メキシコ大統領、イラン戦開催に関するFIFAの最終決定を明かす

ルメニゲは「DAZN」のインタビューで「今は過度な楽観は禁物だ。正直、この緊張感が気に入らない」と語った。

さらに「レアル・マドリードは以前ミュンヘンで我々に大きな問題を突きつけた。それを皆に思い出させたかった」と続けた。

また、アリアンツ・アレーナでの第2戦では、選手、スタッフ、サポーター全員が集中し、賢明に戦う必要があると語った。

この試合の勝者は準決勝で、第1戦を2-0で制したリヴァプール対パリ・サンジェルマンの勝者と対戦する。

広告