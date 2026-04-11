ロメニゲ：「この状況は気に入らない。レアル・マドリードがミュンヘンで何をしたか思い出してほしい」

バイエルン・ミュンヘンのレジェンドで元CEO、現在は監督委員会メンバーのカール＝ハインツ・ルメニゲ氏は、来週水曜にアリアンツ・アレーナで行われるレアル・マドリードとのCL準々決勝第2戦を前に過度な楽観を戒めた。

バイエルンは先週の第1戦で敵地から2-1の勝利を収めたものの、ノックアウトステージでレアルに連勝されているだけに、ロメニゲの不安は消えない。

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レアル・マドリード公式チャンネルは「不正介入」を指摘し、ラ・リーガは不正だらけだと主張した。

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ルメニゲは「DAZN」のインタビューで「今は過度な楽観は禁物だ。正直、この緊張感が気に入らない」と語った。

さらに「レアル・マドリードは以前ミュンヘンで我々に大きな問題を突きつけた。それを皆に思い出させたかった」と続けた。

また、アリアンツ・アレーナでの第2戦では、選手、スタッフ、サポーター全員が集中し、賢明に戦う必要があると語った。

この試合の勝者は準決勝で、第1戦を2-0で制したリヴァプール対パリ・サンジェルマンの勝者と対戦する。