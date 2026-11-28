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セスク・ファブレガス監督がニコ・パスを、才能とフィジカルを兼ね備えた「素晴らしい組み合わせ」と称賛し、コモでの成長に言及した。また、成長著しい若手選手たちがセリエAのコモを世界のビッグクラブへ向かうための足がかりと考えていることも認めた。

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型にはめる指導よりも生まれ持った才能

コモのファブレガス監督が、現代の選手育成の方向性に警鐘を鳴らした。過度な指導は、将来有望な選手が持つ本来のひらめきを損なう恐れがあるという。急成長するパスについて、元アーセナル、バルセロナのMFは、練習場で教え込むことのできない直感的な試合理解力を持つ選手もいると強調した。

「今はロボットを生み出してしまう恐れがある。それが助けになるタイプの選手もいる。ただ、ニコ・パスの場合、勝つため、あるいは違いを生み出すために正しい選択ができると分かっていることは、本当に大きい」。ファブレガス監督は日曜日にホームで行われるユヴェントス戦を前に、土曜日の記者会見でそう説明した。コモは勝ち点26でセリエAの5位につけ、首位ラツィオとは勝ち点6差でこの試合に臨む。

「これは私の仕事のおかげではない。私たちは彼のメンタル面と安定感を高めようとしただけだ。だが、彼のように守備をする10番や、守備を助けられるタソス・ドゥヴィカスのような9番がいるのは特別なことだ。私たちはニコ・パスにとても満足しているし、手柄はすべて彼自身のものだ」と語った。

さまざまな資質を兼ね備えた選手

パスはレアル・マドリーの下部組織から、当初は共同保有契約で加入して以来、コモのプロジェクトの中心的存在となった。コモは夏に6000万ユーロを支払い、保有権の残り50％を取得した。ただし、レアル・マドリーは2027年6月に8000万ユーロで22歳のパスを再獲得できるオプションを保持している。

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「ニコにはフィジカルと才能、視野とメンタリティーがある」とファブレガス監督は続けた。「素晴らしい組み合わせだ。彼の母親と父親は素晴らしい仕事をした。私もかつて彼と同じポジションでプレーしていたので、彼と話し、私と同じものが見えているかを知るのが好きだ。選手に動き方やボールの扱い方を教える必要すらないこともある。むしろ戦術が重要だ。ニコ・パスの素晴らしいところは、考え込まずに正しいプレーができることだ」

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トップクラブへ向かう足がかり

コモはセリエA、そしてチャンピオンズリーグへと進む目覚ましい歩みを見せてきたが、 今季の欧州での戦いはとりわけ印象的だ 。初出場となる大会で、ファブレガス監督率いるチームは5試合を終えて勝ち点12を獲得し、リーグフェーズの3位につけている。それでも同監督は、欧州におけるクラブの立ち位置を現実的に捉えている。

「若い選手はスポンジのように知識を吸収する」と、スペイン人指揮官は選手たちの成長について語った。「 コモは彼らのキャリアの到達点ではない 。彼らはマンチェスター・シティやユヴェントスに行きたいと思っている。話に耳を傾け、常にスペースを見つけようとし、非常に直感的で、たくさん質問する。ここには、若い選手たちにも真剣でプロ意識の高い姿勢がある」

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いずれ訪れる移籍も受け入れる

「彼らが羽ばたく準備を整え、コモが将来の計画に入らなくなったときには、送り出す。そして私たちは別の選手を獲得する」とファブレガス監督は締めくくった。

今のところ、パスはイタリア国内でも欧州でも実力以上の結果を出し続けるチームの中心だ。22歳のパスは今季、全公式戦16試合で6ゴール8アシストという見事な成績を残して重要性を示し、戦術的な枠組みが強まるサッカー界でも、生まれ持った才能が力を発揮できることを証明している。