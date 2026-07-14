「ロボットと契約した！」…ブラジル大統領がアンチェロッティを非難：「なんて恥だ」

ブラジル代表を率いるイタリア人監督カルロ・アンチェロッティ氏への批判が高まっている。 2026年W杯ベスト16での衝撃的な敗退を受け、批判は最高権力者にまで及んだ。ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルヴァ大統領も異例の辛辣な発言で加わった。

発言はサンパウロのマワ工科大学を訪問した際に行われた。大統領は、2030年大会まで続投が予定されるイタリア人監督に批判と皮肉を浴びせた。

アンチェロッティは2002年以降遠ざかるW杯タイトルを取り戻すため「セレソン」を率いたが、最多優勝国はノルウェーに敗れ早期敗退した。

ロボットの方が選手より強い」と皮肉った。

研究所を視察した際、ルラ大統領は最新技術で設計された「ロボット」の試作機に感銘を受け、それを口実にアンチェロッティを批判した。

ルラ大統領は皮肉な口調でこう述べた。「このロボットをアンチェロッティに見せてやろう。この若者は本当に獰猛なロボットを設計した。まるでエムバペかハーランドだ。シュートも上手い。アンチェロッティは彼と契約してもいい。このロボットなら、間違いなく我々にワールドカップをもたらしてくれる」。

さらに大統領は「アンチェロッティが誰か知っているか？代表監督だ。W杯に大勢のスタッフを連れて行きながら、代表機で帰ってきたのは選手1人だけ。恥ずかしい」と続けた。

飛行機に乗っていたのはダニーロただ一人

この発言は、W杯での早期敗退を受け、右サイドバックのダニーロが代表専用機で単独帰国した出来事を指していた。一方、選手やコーチ陣を含む他の代表団メンバーは、 国民の怒りを避け、別の国へ直行して夏休みを過ごした。

アンチェロッティ率いる代表チームへの辛辣な批判は今回が初めてではない。W杯期間中、大統領はネイマールを招集した決定を嘲笑し、「歴史上初めて『在宅勤務』を実践したサッカー選手」と皮肉っていた。

イタリア人監督への圧力が高まっている。

クラブでは多数のタイトルを獲得したアンチェロッティだが、代表監督としては最も厳しい局面に立たされている。2030年大会まで契約があるにもかかわらず、市民やメディアからは解任を求める声が強まっている。