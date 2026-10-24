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ロベルト・レヴァンドフスキが現在注目する2人の若き才能を挙げ、バルセロナのラミン・ヤマルが将来、個人タイトルを獲得すると予想した。一方で、この伝説的ストライカーは、バイエルン・ミュンヘンのスター、ミカエル・オリーセの急速な台頭にも同じくらい魅了されていると明かした。

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レヴァンドフスキ、ヤマルの将来の栄光を確信

元バルセロナFWのレヴァンドフスキは、ヤマルの成長の可能性にほとんど疑いを抱いていない。19歳のヤマルは頭角を現して以来、サッカー界に旋風を巻き起こし、クラブと代表の双方で中心的な存在となった。ポーランド人FWは、ヤマルにはいずれ世界最高の選手に選ばれるために必要なものがすべて備わっていると考えている。

若き選手の可能性について、レヴァンドフスキはラ・マシア出身のヤマルがサッカー界最高の個人賞を手にする運命にあるとの見方を示した。「もちろん、ラミンにはバロンドールを獲ってほしいと願っている。彼は素晴らしいし、特にあの年齢を考えればなおさらだ。ただ、今と以前を比べると、少し状況が違う」と、レヴァンドフスキは『ジ・アスレティック』のインタビューで語った。

バロンドール争いは混戦に

自身の過去のバロンドールを巡る経緯は脇に置き、レヴァンドフスキはサッカー界で最も権威ある個人賞を取り巻く状況の変化を率直に振り返った。リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが激しく競い合い、受賞争いがほぼ確実に2、3人の圧倒的な有力候補に絞られていた時代を懐かしく思うと認めた。

一方、今は受賞争いがはるかに開かれ、予測しにくくなったとレヴァンドフスキは指摘する。限られた2人が独占するのではなく、現在は受賞の可能性がある選手が数多くいる。「今はもう少し開かれた争いになっていると感じる。今なら10人もの選手を挙げ、それぞれがなぜバロンドールを獲れるのか、その理由を示せるかもしれない」と語った。

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ミカエル・オリーズの活躍に驚嘆

ヤマルに大きな注目が集まる一方、レヴァンドフスキはブンデスリーガにも強い関心を寄せている。ベテランストライカーは、アリアンツ・アレーナでのオリーズのプレーに圧倒されたと認めた。現在メジャーリーグサッカーでプレーするレヴァンドフスキは、元クリスタル・パレスの選手への称賛を隠さなかった。「私にとってオリーズは『すごい』と思わせる選手だ。試合の流れを変えられる。[ハリー・]ケイン、オリーズ、[ルイス・]ディアスの連係は完璧な組み合わせだと思う」とポーランド人FWは説明した。

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「オリーズがこういう選手であることには感心している。彼には非常に明るい未来がある。誰もがラミンについて話しているのは分かっているが、私は時々ほかの選手に目を向け、まだ誰もが気づいているわけではないものを見つけようとしている。私としては、もしオリーズがワールドカップで1、2得点していたら、ラミンやハリー・ケインと並んでバロンドールの有力候補になっていただろうと思う」

バイエルンで光る正確さと判断力

決定力の高いレヴァンドフスキにとって、オリーズの最も際立つ点はボールを持った際の判断力だ。オリーズは今季、ドイツのクラブでの公式戦10試合で、すでに9得点4アシストを記録している。その効率的なプレーは、シーズン序盤にバイエルンがブンデスリーガ首位を維持する一助となっている。

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レヴァンドフスキは、このフランス人選手の成熟ぶりが最大の特徴だと指摘した。「彼の判断は完璧だ。タイミングを熟知していて、いつ得点を狙ってシュートを打つべきか、いつパスを出すべきか、どんなパスを出すべきかを分かっている。ラミンを見るのも好きだが、オリーズを見るのも好きだ」と付け加えた。