ロベルト・レヴァンドフスキとロドリゴ・デ・パウルが激しくやり合う。「自分を何様だと思っているんだ、このバカ！」

インテル・マイアミとシカゴ・ファイアーのMLSの一戦で、ロドリゴ・デ・パウルとロベルト・レヴァンドフスキが激しくやり合った。両者は口論となり、その中でアルゼンチン代表MFが口にした言葉は、2022年ワールドカップでのリオネル・メッシの発言を強く想起させるものだった。

インテル・マイアミとシカゴ・ファイアーは水曜夜、引き分けた。ホームのシカゴ・ファイアーは10分、レヴァンドフスキのゴールで先制。ポーランド代表FWはアンドリュー・ガットマンのクロスをファーサイドで見事に押し込んだ。

後半、インテル・マイアミが同点に追いつく。メッシのCKを、相手より高く競り勝ったカゼミーロがヘディングでネットを揺らした。だが、最も注目を集めたのは最終盤の場面だった。

デ・パウルがチームメートをかばう

89分、レヴァンドフスキとインテル・マイアミのDFイアン・フレイが小競り合いになった。ポーランド代表FWが相手を軽く突き飛ばすと、フレイは大げさに倒れ込んだ。その後立ち上がると、今度はレヴァンドフスキを突き倒した。

その後、フレイはCKを守るためその場を離れたが、レヴァンドフスキはこの一件をまだ収める気はなく、再び対立をあおった。

そこで割って入ったのがデ・パウルだった。闘志あふれるMFはレヴァンドフスキの真正面に立ち、しばらくほとんど鼻先が触れ合うほどの距離でにらみ合った末、言葉を交わした。Marcaによると、その際にデ・パウルは「お前は何様なんだ、このバカ。俺はコパ・アメリカを2回とワールドカップを制している。お前は？」と言ったという。

デ・パウルのものとされるこの発言は、2022年ワールドカップでのメッシの象徴的な場面に似ているとして、すぐさま大きな反響を呼んだ。オランダ代表との準々決勝後、メッシはワウト・ウェフホルストとやり合い、試合後のインタビューでオランダ代表FWの方を見ながら、今や世界的に有名となった次の言葉を口にした。「¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo.」つまり、「何見てるんだ、バカ。あっちへ行け、バカ」という意味だ。



