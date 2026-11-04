ロベルト・マースカントが水曜日、ローゼンダールでツバル代表監督として正式にお披露目された。57歳の指揮官は、コーチングスタッフの構成やツバルが抱える気候問題、自身の報酬などについて語った。

先月、マースカントがフィジーの北に位置する太平洋の島々、ツバルの代表監督に就任すると発表され、多くの人が驚いた。

マースカントは、金銭的な理由でこの新たな挑戦を引き受けたわけではないと強調する。「知人の多くから『金のためだろう』と言われます」と話し、笑いながら続けた。「でも、報酬は一銭も受け取りません。今回はそういうわけではないんです」。支給されるのは旅費と経費だけだという。

それでも、ツバル諸島サッカー協会（TIFA）のテクニカルディレクターを務めるブラバント出身のミヒール・ファン・デル・ウェルフから昨夏に打診を受けた際、マースカントは長く考える必要はなかった。「もちろん、フォッペ（元ツバル代表監督のデ・ハーン氏、編集部注）の話は知っていましたし、冒険も好きです。サッカーを通じて世界を見るというのは、素晴らしい目標だと思います」

このプロジェクトが持つ社会的なメッセージも、決断を後押しした。ツバルは気候変動に伴う海面上昇の脅威にさらされている。マースカントは新たな役職を通じ、その問題に関心を集めたいと考えている。

「この問題はもちろん、スポーツの枠を超えています。でも、サッカーは関心を集める助けになります。私は決して気候問題の革命家ではありませんが、サッカーを通じて世界の役に少しでも立てるなら、素晴らしいことだと思います。それも、このプロジェクトを素晴らしいと思う理由です」

マースカントはお披露目の場で、ツバルで自身を支えるスタッフも発表した。オランダ代表として10試合に出場したキュー・ヤリエンスがアシスタントを務める。また、オランダ人のタイス・マトラと、ツバル人アシスタントのナビル・アレファイオ、パセネ・シアレもコーチングスタッフに加わる。