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昨日62歳の誕生日を迎えたロベルト・マンチーニには、かなえたい願いがある。

イタリア代表監督は『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで語った。「欧州選手権で優勝すると言った時と同じように、ワールドカップでも優勝すると言ったのか？ 心から信じていなければ、何かを勝ち取ろうとはできない。最初の代表チームを作った時、私たちを信じる人は周囲に誰もいなかった。欧州では7番手か8番手だった。ヴェッラッティとジョルジーニョは一緒にプレーできないと言われたが、素晴らしい中盤を形成した。私たちは4年間、1試合も負けなかった。チームを作り、良いプレーを、それも非常に良いプレーをしてきた。今はそれを繰り返さなければならない」

続いてマンチーニは、サウジアラビアからの高額オファーを受けるため、2023年8月にイタリア代表と決別した経緯を振り返った。「根本にあったのは、私とグラヴィーナ会長のコミュニケーション不足だ。数カ月前から、会長は最初の困難が訪れたら私を交代させるつもりなのではないかと考えていた。スタッフについて何カ月も話し合っていたが、私はその件を放置し、何でもないふりをしていた。その間にも週が過ぎ、問題は解決しなかった。オランダでのネーションズリーグ後に話し合いを再開したものの結論は出ず、その後1カ月間、連絡が途絶えた」

「そこで、ずっと前から話を持ちかけていたサウジアラビア側と話し始めた。数カ月前に友人から電話があり、いろいろと話を聞いて、そうした選択肢を示されていた。私もそれを検討していた。ネーションズリーグ後に辞任しなかったのは間違いだったが、正直に言えば、私は去りたくなかった。残りたかったし、辞めるつもりはなかった。しかし、時にはいろいろなことが起きる。間違いを犯したと思う。特に、対処すべき事柄の見極めを誤った。私たちがそれに対処していれば、おそらく何も起きなかっただろう。飛行機でローマへ行き、会長と話して誤解を解くべきだった」

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「とんでもない間違いを犯したと気づいたのはいつか？ すぐにだ。だが、もう後戻りはできなかった。サウジアラビアでの挑戦は非常に難しいものになった。ルカ・ヴィアッリがいてくれたら、話し合って、多くのことを解決できただろう」

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「スパレッティが去った後、復帰させてほしいとグラヴィーナ会長に頼んだのか？ あのような終わり方が気に入らなかった。多くの同業者がマラゴーの選択を快く思っていない？ それはすべて嫉妬だ。解任、辞任、復帰はクラブでは毎日起きている。私は言い訳も弁解もせず、自分の間違いを認めた。説明しようと努め、何度も謝罪した」

「今年、ピルロの件があってイタリア代表監督に復帰できたのか？ 最初の時もそうだった。監督に選ばれる予定だったのは私ではなく、カルロ・アンチェロッティだった。彼が別の道を選んだため、私に方針を切り替えた。私は幸運な男か？ 時には多少の運も必要だ」

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「イタリア人選手の割合が30％まで減っているため、まだセリエAでプレーしたことのない若手を招集せざるを得なかった。恥ずべき割合だ。成長する可能性を持つ若手を探すほかない。そして、重要な試合で彼らを起用するリスクを負わなければならない。非常に高い能力を持つ若手はいるが、それを発揮するには時間と経験が必要だ。私にとって重要なのは技術面であり、選手を選ぶ際に見るのもそこだ。その後、どのポジションで最も力を発揮できるかを考えるが、その答えをくれるのはピッチだけだ」

「クラブは代表チームにまったく関心がない。代表は自力で解決策を見つけなければならない。少なくとも20年前から生じている状況を嘆いても仕方がない。選手を探し、何試合か負けるリスクを冒してでも経験を積ませるしかない。外国資本のオーナーが、なぜ私たちの代表チームに関心を持つはずなのか、説明してほしい」

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「直近のベルギー戦での敗北か？ 私たちは落胆した。当初なら、あそこまで進めると約束されれば喜んで受け入れていただろう。だが、そこに到達すると、さらに先へ進みたくなるものだ。ベルギーには負けるべくして負けた。あの4-1の試合を見返し、なぜあのような敗北を喫したのかを考えた。45分間、相手は私たち以上のことを何もしていなかった。二つ、三つの場面が試合を変えた。守備では、いくつかの場面で少し甘さがあった。フランスとの2試合よりも、ベルギーとの2試合の方が重要で、学びの多いものになると思う」

「成功すると確信していたのに期待に応えられなかった、未完の選手は誰か？ あまり昔の話はしない。ザニオーロには大きな可能性があると思う。代表に呼んだ時、最初の練習では大人たちとプレーする子どものようだったが、3回目の練習では大人たちとプレーする大人になっていた。彼の身体能力と技術を考えれば、今ごろイタリアサッカー界のスターになっているべきだ。直近の一件で、彼の代表でのキャリアは終わったと考えているか？ いや。私は招集時期に好調で、チームに何かをもたらせる選手を呼ぶ。それにニコは、個人的な問題はあったものの、私に対しては常に適切に振る舞ってきた。復帰のためにできる限りのことをしてほしい。型にはまらない選手が私は好きだ。違いを生み出すのはそういう選手だからだ。私たちは知っているあらゆる原則や戦術に取り組めるが、結局、試合を決めるのはプレーのうまい選手だ。どうしようもない。毎回試合を支配できると思ってはいけない。耐えることも知らなければならないし、ひとつ抜きん出たものを持つ選手がいれば、その選手が一つのプレーで試合を決めてくれる」

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「セリエAで優勝するのはどこか？ ローマだと思う。ラツィオのファンは喜ぶかって？ 最高のチームはインテルだと思う。開幕当初はナポリに大きな期待を寄せていたが、負傷者が多すぎた。ラツィオについては、これだけは言える。崩れると見込まない方がいい」