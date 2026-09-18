イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督が、今後行われるUEFAネーションズリーグに向けた34人の招集メンバーを発表した。61歳の指揮官は、実に9人の初招集選手を選出している。

マッシモ・ペッシーナ（ボローニャ）、ダニエレ・ギラルディ（ASローマ）、マイケル・カヨデ（ブレントフォード）、エディ・クアディオ（ACモンツァ）、アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）、イッサ・ドゥンビア（スポルティング・ポルトガル）、セバスティアーノ・エスポジト（サッスオーロ）、アントニオ・ヴェルガーラ（ナポリ）、モハメド・アリ・ゾマ（FCニュルンベルク）が初招集となった。

さらに、ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）とニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）がともに2024年10月以来初めてアッズーリに復帰した点も注目される。今夏にフィオレンティーナからトリノへ移籍したロランド・マンドラゴラは、2021年3月以来の招集となった。

イタリアは9月25日にスタディオ・オリンピコでベルギーを迎え、3日後には敵地でトルコと対戦する。10月2日にはフランスとのアウェー戦が組まれており、その3日後にはボローニャでトルコとの「リターンマッチ」に臨む。

イタリア代表メンバー

GK: ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス） マッシモ・ペッシーナ（ボローニャ）。

DF: アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、オネスト・アハノール（クリスタル・パレス）、ジョバンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）、ダニエレ・ギラルディ（ASローマ）、ジャンルカ・マンチーニ（ASローマ）、マイケル・カヨデ（ブレントフォード）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）、エディ・クアディオ（モンツァ）。

MF: ニコロ・バレッラ（インテル）、ブライアン・クリスタンテ（ASローマ）、イッサ・ドゥンビア（スポルティング・ポルトガル）、ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）、ダビデ・フラッテージ（ラツィオ）、ロランド・マンドラゴラ（トリノ）、アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）、サンドロ・トナーリ（トッテナム・ホットスパー）；

FW: フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、ダニエル・マルディーニ（カリアリ）、セバスティアーノ・エスポジト（サッスオーロ）、サムエレ・イナシオ（ボルシア・ドルトムント）、モハメド・アリ・ゾマ（FCニュルンベルク）、モイーズ・ケアン（コモ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、ニコロ・カンビアギ（ボローニャ）、ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）、アントニオ・ヴェルガーラ（ナポリ）、ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）。



