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イタリアはサン・シーロでフランスを破り、ネーションズリーグで歴史的な勝利を収めた。しかし、PKを巡る不可解な混乱で、その夜の快挙がかすみかけた。ロベルト・マンチーニ監督は今回、3-1で勝利した一戦で、重要なPKを本来キッカーではない方のエスポジト兄弟が蹴ることになったチーム内の行き違いについて明かした。

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サン・シーロで混乱、エスポジト兄弟の役割が入れ替わる

イタリアとフランスのネーションズリーグでの対戦では、エスポジト兄弟を巡る奇妙な場面があった。ジャンルイジ・ドンナルンマのミスからマイケル・オリーセに早い時間帯の先制点を許したイタリアは、反撃に転じる。フランチェスコ・ピオ・エスポジトが同点に追いついたが、イタリアがこの夜最初のPKを獲得すると、さらに波乱が起きた。キッカーを務めたのは弟ではなくセバスティアーノ・エスポジト。しかし、シュートは枠を外れ、ファンやコーチングスタッフはその場でキッカーの選択に疑問を抱くことになった。

マンチーニ監督は後に、この混乱に言及し、最初のPKを蹴るべきではない方の兄弟がキッカーを務めたことを示唆した。それでも、ダヴィデ・フラッテージがイタリアを勝ち越しに導くと、試合終盤にはピオが2本目のPKを冷静に決め、3-1の勝利を決定づけた。「PKのキッカー？ ピオだった。だが、次はもう間違えないだろう」とマンチーニ監督は『Sky Sport Italia』に語った。

ピオにイタリア代表の記録更新を期待

ピオ・エスポジトには、ジジ・リーヴァが長年保持するイタリア代表歴代最多の35得点に、いずれ挑むことが期待されている。代表チームには選手全員の貢献が必要としながらも、若きFWの高い得点力は、数十年にわたり破られていない記録をついに更新できるかもしれないという期待を生んでいる。

「彼にはもっと多くのゴールを決めてほしい。ジジ・リーヴァの35得点という記録は長い間残っている……。誰かが彼を超えてくれることを願っている。ピオのゴールも、ほかの選手のゴールも必要だが、彼は多くのゴールを決められる」と同監督は語った。

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衝撃の先制点から流れを変えたイタリア

マンチーニ監督は、最悪の立ち上がりから立ち直り、鮮やかな逆転勝利を収めたチームの精神的な強さを称えた。10分にマイケル・オリーセに先制を許したイタリアは、序盤こそ不安定に見えたものの、落ち着きを取り戻し、その後の90分間で試合を支配した。マンチーニ監督は、あの序盤の失点は自信の乏しいチームなら崩れるきっかけになり得たと認めつつ、戦術的な陣形を素早く修正して流れを変えた選手たちを称賛した。

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「素晴らしい勝利だった。10分でリードを許し、その後も数分間は苦しんだが、そこから試合に戻り、非常によく対応できた。中盤の選手たちが少し広がりすぎていて、ボールを中に入れられる危険があった。だが、20分を過ぎると試合は完全に変わった」と同監督は説明した。

次はベルギーとの対戦へ

サン・シーロで勝利を祝ったものの、イタリアの戦いはまだ終わっていない。現在、勝ち点10でグループ首位に立つが、日曜日にはブリュッセルでの難しい一戦が待っている。マンチーニ監督は、首位の座はまだ安泰ではなく、首位通過を確実にするにはフランスとの直接対決での優位だけに頼ることはできないと、すぐに選手たちに念を押した。

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「ブリュッセルでは結果を出さなければならない。そうでなければ、この試合は何の意味もなくなる。チームとして向上し、ファンに再び応援してもらわなければならない」と同監督は述べた。