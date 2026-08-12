ロベルト・マルティネスの代理人がKNVBの関心に反応「ナイジェル・デ・ヨングから電話があれば、その時は…」

『Voetbal International』がロベルト・マルティネスの代理人弁護士に接触し、オランダ代表からの関心が報じられている件について尋ねた。同弁護士によれば、契約成立の可能性は極めて低いという。

『デ・テレグラーフ』は火曜夜、KNVBのナイジェル・デ・ヨングが、オランダ代表監督就任についてマルティネスと話をしたとみられると報じた。

これを受け、『Voetbal International』はマルティネスの代理人弁護士ジェシー・デ・プレテルに電話をかけた。同氏によれば、現時点でそのような話はどこにもないという。

「ナイジェル・デ・ヨングから電話があれば、話し合いには応じる。ただ、伝統的にKNVBはオランダ人監督を選ぶし、金銭面でも期待には非常に大きな隔たりがあると見ている。これが契約に至るとは思えない」と、VIは同氏のコメントを伝えている。

マルティネスは長年にわたってベルギーの黄金世代を率いてきたが、ここ最近はポルトガル代表の監督を務めていた。昨夏のワールドカップでは、最終的に世界王者となったスペインに敗れ、期待外れのベスト16敗退に終わった。

マルティネスはジョルディ・クライフと親しい関係を築いており、さらにその父ヨハンのフットボール哲学の支持者でもある。スペイン人指揮官との最初の話し合いがどのように進んだのかは、現時点では明らかになっていない。