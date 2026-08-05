ロベルト・デ・ゼルビは、トッテナム・ホットスパーに加入したヤン・パウル・ファン・ヘッケを喜んで迎えている。だが昨季、両者はまだ敵として相まみえており、ファン・ヘッケの1アシストがデ・ゼルビに大きなフラストレーションをもたらしていた。

スパーズは昨季、最終節まで残留争いを繰り広げていた。4月中旬の第33節、ロンドンのクラブはホームでブライトンと対戦した。

その時点でデ・ゼルビはすでにスパーズの監督を務めており、一方のファン・ヘッケはまだブライトンと契約していた。そして試合終了間際、このオランダ人DFはチームにとって非常に大きな働きを見せた。

シャビ・シモンズが終了15分前にスパーズを2-1とリードさせたが、95分に追いつかれて2-2となった。ゴールを決めたのはジョルジニオ・ラターで、ファン・ヘッケのアシストからだった。

これは残留争いの中で、スパーズにとって新たな痛手となった。それでもクラブは最終節で残留を決め、その直後にデ・ゼルビはファン・ヘッケへメッセージを送ったと、本人がFootball Londonに語っている。

「『ふざけるなよ。ジョルジニオ・ラターにあのアシストをして、ブライトンを優先してトッテナムを降格させようとしていただろ。今度はこっちに来い。君に選択肢はない！』と送ったんだ」

このメッセージは、いくぶん冗談交じりのものだったのだろう。というのも、デ・ゼルビとファン・ヘッケは旧知の間柄だからだ。2人は2022年から2024年まで、すでにブライトンでともに仕事をしていた。