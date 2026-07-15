ロブ・ディーペリンク氏の死去を受け、ゴー・アヘッド・イーグルスは報道に衝撃を受けた

ゴー・アヘッド・イーグルスのヤン・ウィレム・ファン・ドップ代表は、KNVB審判ロブ・ディーペリンク氏の死去を受け、ネット上で広がる衝撃的な報道に距離を置いている。

月曜日、ボルクーロ出身のディーペリンク氏が38歳で急逝した。死去の数日前、氏はゴー・アヘッドとアポロン・リマソルの親善試合で主審を務めていた。

ネット上では、ディペリンク氏の死因に「野次」が影響したとの憶測が流れた。これを受け、複数の著名ジャーナリストが記事を公表した。

声明

ファン・ドップ氏は「試合中、当クラブとして侮辱的な発言は確認していない。仮に個々の観客によって不適切な発言があったとしても、我々はそれを断固として非難する。そのような行為は当クラブの姿勢にそぐわず、当然ながら我々はそれを一線を画す」と述べた。

試合後、私はディペリンク氏と直接話した。彼の突然の死を受け、当クラブはサポーターの行動を調査した。

その一環として、彼は審判部長のレイモンド・ファン・ミーネン氏に連絡し、副審に確認させた。「副審たちによると、試合後の審判団の評価会で不快な発言があったという指摘は一切なかった」

死因や背景を巡ってはネット上でさまざまな噂が流れているが、警察、遺族、KNVB、雇用主のベルケランド自治体は公式に何も発表していない。