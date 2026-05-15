ロブ・ディペリンク氏がロンドンで逮捕され、FIFAは同氏をワールドカップの審判から外した。

オランダ人VAR審判ロブ・ディーペリンク氏が、カンファレンスリーグ戦後に未成年への性的暴行容疑で逮捕されたと『デ・テレグラーフ』が報じた。しかしロンドン警視庁は証拠不十分で不起訴とした。

4月9日のクリスタル・パレス対フィオレンティーナ準々決勝でVARを務めた際、『ザ・サン』は「UEFA役員」がホテルで17歳少年を部屋に誘い、不適切な身体接触があったと報じた。

試合中に少年が通報し、ホテルに戻った際、ディーペリンクはUEFA関係者が立ち会う中で逮捕された。取り調べ後に釈放され、捜査が続いた。

弁護士と警察の連絡により、未成年者との性的コミュニケーションと写真所持の2容疑は早期に取り下げられ、後に性的暴行容疑も証拠不十分で不起訴となった。

捜査には全面協力し、直ちに携帯とノートPCを提出した。KNVBは事件後も国内試合での起用を継続すると発表した。

国際的に見ても、この問題はディーペリンク氏に大きな影響を与えている。FIFAは、通常ダニー・マッケリー主審の専属VARを務めるディーペリンク氏を、カナダ・メキシコ・米国開催のワールドカップに帯同させないことを決定した。同連盟は品行方正な審判のみを選出する方針を掲げている。その結果、フランス人のウィリー・デラジョド氏が追加のVARとして審判リストに入った。

オランダサッカー協会（KNVB）の広報は「不適切な行為の通報は常に真剣に受け止める。ディーペリンクは調査に全面協力し、事実を説明した。国内リーグで彼を起用しない理由は見当たらない」と述べた。

ディーペリンク氏も「不当な告発を受け、非常に悲しい。反証され、徹底調査の末、不起訴となった。W杯での任命取り消しは残念だ」と『デ・テレグラーフ』に語った。