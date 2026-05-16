「ロブ・ディペリンクが誰かを狙うなら、ダニー・マッケリーを狙うべきだ」

『Vandaag Inside』は金曜夜、審判ロブ・ディーペリンク氏をめぐる報道についてコメントした。ヨハン・デルクセン、レネ・ファン・デル・ハイプ、ヘレーネ・ヘンドリクスが意見を述べた。

まずデルクセンが「もし審判が誰かに手を出したいなら、ダニー・マッケリーにすべきで、ホテルで若い男に手を出すのは間違っている」と語った。

ヘンドリクスは不起訴だったと補足。デルクセンは「それでも言い寄ったのは事実だ。少しお尻を叩かれただけで訴えるはずがない」と語った。

ファン・デル・ハイプは「携帯のない時代に生まれてよかった。そうでなければ週4回はパトカーに乗っていた」と語り、ディペリンクについて強く言及することを避けた。

ヘンドリクスは「慎重になるべきだ。逮捕されれば即座に本国へ送還される。写真が問題視されたが、すべて迅速に取り下げられた。あまりに早すぎて違和感がある」と語った。

デルクセンは「もし潔白なら不当だ。だが何かはあったはず。冗談で通報はしない」と疑う。

「もし事実でなければ残念だ。彼は一生傷つき、どのスタジアムでもブーイングを受けるだろう。私たちはどんな出来事にも過剰に反応する時代にいる」とデルクセンは語った。