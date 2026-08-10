スパルタはフェイエノールトに0-1で惜敗し、その内容は今後のエールディビジ残りシーズンへ希望を感じさせるものだった。それでも、ロヒール・メイエル監督のチーム内では早くも不満の声が上がっている。その理由は、ポジションを入れ替える際の目立った、そして独創的なやり方にある。

例えば、同監督はMFアヨニ・サントスを左ウイングに、ウイングアタッカーの三戸舜介をトップ下に、そしてDFマルフィン・ヤングを守備的MFに配置した。サントスの新たな自由な役割はまずまず機能した一方で、ヤングはVoetbal Internationalに対し、目立って批判的な見解を示している。

「正直、それに慣れたくもない。あまりうれしくないんだ」と、ヤングは強い言葉で語った。「そこで何度もプレーするつもりはない。そうは見えなかったかもしれないけど、自分のプレーはうまく出せなかったと思っている。チームのために自分の存在感をしっかり示すことができなかった」

ヤングは今も自分を純粋なDFだと考えているが、現在センターにはブルーノ・マルティンス・インディとニック・フェルスフーレンが入っている。「この2年で経験してこなかったような場面に何度も入った。2年間ずっとセンターバックとしてプレーしてきたから、今になってこの切り替えをするのは違和感がある。でももちろん、チームの利益を自分の利益より常に優先する」

ヤングはプレシーズン中にもスパルタで一度中盤に立ったことがあったものの、リーグ戦の今後で再びその位置に置かれないことを願っている。「正直なところ分からない。願わくは、一時的なものではないことを祈っている。自分の考えははっきり伝えたつもりだけど、そうでなければ、もしかしたらまだ伝えないといけないかもしれない。あとは本当に監督に聞いてほしい」

しかしメイエル監督は、当面はチーム内の不満をそれほど気にしていないようだ。「もちろん、監督に置かれた場所でプレーしなければならない」と、ヤングに対して厳しいメッセージを送った。「私たちの間で口論のようなものはなかった」

「それに彼は、ボール保持時も守備時も、試合の75パーセントは結局センターバックとしてプレーしていたと私は思う」とメイエル監督は続けた。「今後もそこで彼を使うのか？ たぶんね。それは時間が教えてくれる。私たちはプロと仕事をしているし、彼らはただ求められた場所で役割を果たさなければならない」