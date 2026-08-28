ロビン・ルーフスがサンダーランドとの契約を延長した。プレミアリーグの同クラブは金曜日、オランダ人GKが2031年半ばまでの新契約にサインしたと発表した。

ルーフスは昨年、最大1500万ユーロでNECから加入し、イングランドでのデビューシーズンを好調に過ごした。リーグ戦35試合で10度のクリーンシートを記録している。

23歳のGKは、サンダーランドのシーズン最優秀若手選手に選出された。さらに5月にはアルジェリア戦でオランダ代表デビューを飾り、ルーフスはオランダ代表のワールドカップメンバーにも選ばれた。

「ロビンが2031年までサンダーランドに将来を託してくれたことを、私たちはとても嬉しく思っている」と、スポーツディレクターのフローラン・ギゾルフィはクラブ公式サイトで喜びを語った。「ロビンはサンダーランドを代表することに誇りを持っており、私たちも彼がここにいることを同じように誇りに思っている。彼はこのチーム、そして我々の未来にとって重要な存在だ。ただ、まだやるべきことがたくさんあるのは誰もが分かっている。野心と謙虚さを持って、ともに未来を築き続けていきたい」

「ここに来た瞬間から、サンダーランドは自分の家のように感じている。昨季は7位でヨーロッパ行きの切符もつかみ、素晴らしいシーズンだった。でも、この選手たちにはまだまだできることがあると全員が感じている。だからこそ、今はこれから先に目を向けている。このフットボールクラブの素晴らしい未来に、自分も貢献できるのが本当に楽しみだ」と、ルーフスは新契約について語った。

ルーフスはサンダーランドでの新シーズンを、昇格組イプスウィッチ・タウンに1-2で敗れる形でスタートした。日曜日には新たなチャンスが訪れる。スタジアム・オブ・ライトにフラムを迎える。