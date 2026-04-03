ロビン・ファン・ペルシー、フェイエノールトの選手層の厚さを称賛

ゲルノット・トラウナーがフェイエノールトに復帰しつつあり、ロビン・ファン・ペルシー監督は大いに喜んでいる。オーストリア出身のセンターバック（34歳）は、長引くアキレス腱の怪我のため、今シーズンはまだ1分もプレーしていない。

ここ数週間、トラウナーはチーム練習への参加頻度を高めている。ファン・ペルシーはこの進展を非常に前向きに捉えているが、今シーズンの終盤戦でこのベテラン選手に出場機会が与えられるかどうかは依然として不透明だ。

「彼が練習に参加してくれるたびに、本当に嬉しくなる。彼はまさに一流の選手だ」と、ファン・ペルシーは日曜日のFCヴォレンダム戦を控えた金曜日の記者会見で喜びを語った。

「ゲルノットもそのために懸命に努力している。それが今後、今シーズン終盤や来シーズンに向けてどのような結果につながるか、見守っていきたい」と、ファン・ペルシーはトラウナーの契約が4月1日付で正式に解除された事実に言及した。これは、夏に契約が満了する選手に対する標準的な手続きである。

「何より嬉しいのは、最近トレーニング場で彼をよく見かけるようになったことだ。あれほど長く戦線離脱していた選手が、すぐにあのレベルに戻れるというのは非常に稀なことだ。そんなことができる選手はそう多くない」とファン・ペルシーは語り、アニス・ハジ・ムッサのコンディションについても言及した。

このウイングはアヤックス戦で負傷し、その影響でアルジェリア代表の国際試合を欠場せざるを得なかった。「彼は先週復帰し、調整トレーニングを行っており、今週もそれを続けている。したがって、日曜日の試合に向けては様子を見守る必要がある」とフェイエノールトの監督は説明した。