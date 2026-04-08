「ロビン・ファン・ペルシーを助け、その地位を維持させるために、多くの人が招き入れられた」

『Rondo』誌で、テオ・ヤンセンはロビン・ファン・ペルシーに対して厳しい批判を展開した。アーネム出身のヤンセンによれば、このフェイエノールトの監督は一連の誤った判断を下し、それが大きな代償を招いたという。

ヤンセンはファン・ペルシーに関する論評の冒頭で、フェイエノールトの選手団を擁護した。「正直言って、君は選手たちに重きを置きすぎていると思うよ」

このアナリストは、ファン・ペルシー率いるチームのシーズン序盤はまずまずだったと考えている。「最初の数試合は見ていて楽しかったし、なかなか良いサッカーもあったが、それ以降はどんどん悪くなっていった」

ヤンセンは、フェイエノールトが流れを変えるために、より多くの人々が関与するようになったと指摘する。「ファン・ペルシーを助け、彼をチームに留めておくために、多くの人が呼び寄せられた。」

元選手は、ロッテルダムの選手層が十分ではなく、負傷者が多すぎるという言い訳には耳を貸そうとしない。「結局のところ、ファン・ペルシーはスタッフの一員であり、そこで話し合い、トレーニングを準備するものだ」とヤンセンは述べ、負傷者の相次ぐ発生が時として避けられないことも認めている。

「しかし、シーズン全体を通して、ほぼ全選手を欠くことになるとは？それは働き方の問題でもある。コミュニケーションの取り方や、選手たちが感じる自由度、あるいは与えられていないかもしれない自由度といった点だ。私は、その言い訳は安易すぎると思う」と、ヴィテッセ、FCトゥウェンテ、アヤックス、KRCゲンクでプレーした元選手は主張する。

ヤンセンは、プレーや守備に対して全く自信を持てないチームを見ている。「それは、ファン・ペルシーがスタッフと共に、単に多くの誤った選択をしてきたからだ」とアナリストは締めくくる。「あとは、シーズンが終わるのを願うしかない」