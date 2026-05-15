フェイエノールトは今シーズン11選手をレンタル移籍させた。そのうちのジヴァイ・ゼキエル、ラミズ・ゼルキ、カルヴィン・ステングスとの関係がロビン・ファン・ペルシー監督と上手くいっていないという。PEC対フェイエノールト戦の前会見で監督は、復帰組の少なくとも1人には出場機会を与えるとした。

ステングスはピサと共にセリエAから降格。度重なる怪我で苦しみ、イタリア側は600万ユーロの買い取りオプションを行使しない方針だ。ゼルキはFCトゥエンテでプレーし、残留を希望している。

フェイエノールトとファン・ペルシーは、契約満了選手やレンタル復帰選手の去就を現在検討中。「ゲルノット・トラウナーやラヒーム・スターリングはクラブと共同で判断するため、経営陣の決定を待っている。ゼキエルの場合は少し異なる」と語った。

ゼキエルは今季ユトレヒトへレンタル移籍し、2028年半ばまで契約が残る。「彼はフェイエノールトで良い働きをした。プレシーズンでチャンスを与える」とファン・ペルシーは語った。

3月にはフェイエノールトと連絡を取っていないと語っていたゼキエルだが、まもなく面談を行い、今シーズンの振り返りと本人の意向を確認する予定だ。「彼はそのチャンスに値する」とファン・ペルシは強調した。

ロッテルダム出身の監督は、ユトレヒトでのゼキエルの成長を高く評価している。「レンタル期間中に選手がこれほど良いパフォーマンスを見せてくれることを、誰もが願っているはずだ」とファン・ペルシーは締めくくった。

ゼキエルは今シーズン、8得点5アシストと活躍。RTVユトレヒトに「フェイエノールト復帰も歓迎」と語り、「トップには常に競争がある」と続けた。