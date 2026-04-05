ロビン・ファン・ペルシーは皮肉な反応を見せ、フェイエノールト戦での引き分けを受けて審判団を痛烈に批判した

フェイエノールトは日曜日の午後、ヴォレンダムでのアウェイ戦で精彩を欠き、0-0という精彩を欠いた引き分けに終わった。ロビン・ファン・ペルシー監督は試合後、審判団に対して皮肉な発言を漏らさずにはいられなかった。同監督によれば、審判団はいくつかの物議を醸す判定を下したという。

記者会見では、ゴンサロ・ボルジェスや上田綾瀬を巡る「PKの可能性がある場面」など、試合中のいくつかの局面が取り上げられた。VARの役割についても言及された後、ファン・ペルシー監督は皮肉な口調で不満を露わにした。

「今日はVARがあったのか？ 本当にあったのか？ ああ、そうか。まあ、あったと知れてよかった」と、審判団の対応に明らかに不満を抱いているファン・ペルシーは語り、続いて日本のストライカーを例に挙げた。

「特に上田綾瀬に対しては不公平だと思う」と彼は続けた。「彼はかなり激しいプレーを受けている。それがルールの範囲内なら構わないが、上田は極めてフェアな選手だ。彼は決して安易に倒れるようなことはしない」

「しかし、彼は本当に何も得られない。全く何もだ。PKもフリーキックも、何も、一度も与えられない。本当に信じられない」と、苛立ちを隠せないファン・ペルシーは語り、自チームのストライカーがもっと保護されることを望んでいる。

「綾瀬にはもう少し保護が必要だと思う。今日はその保護が欠けていた。私がそう感じていることは、皆さんも今日ご覧になった通りだ」と監督は続け、その後、ストライカー自身の役割についても言及した。

「タイミングがほんの少し遅かったり早かったりすることがあり、それによって審判やVARはペナルティではないという印象を受けるかもしれない。しかし、10回中9回は間違いなくペナルティだ」と彼は続けた。

「彼はユニフォームを引っ張られたり、ファウルを仕掛けられたりしている。それが延々と続く。確かに、彼はもっと賢く対処できるはずだ。私も以前、彼とそれについて話したことがあるし、彼もその点には同意している」と、代表戦102試合出場を誇るこの選手は締めくくった。