ロビン・ファン・ペルシーはチームとの連携に満足しており、フェイエノールトに残りたいと考えている。

ロビン・ファン・ペルシーはFCフローニンゲン戦後の会見で、ディック・アドヴォカート監督との連携に満足だと語った。来季も続けたいとしている。

土曜のホームゲームでフェイエノールトは3－1でフローニンゲンに勝利し、2位争いで有利な位置につけた。

アドヴォカートは3月からロッテルダムでアドバイザーを務め、試合日にはベンチに座らず相談役として支えている。

「ディックとは彼がいない時でも毎日話している。ほぼ毎日電話であらゆることを話し合う」とファン・ペルシーは語る。「それは、僕がスタッフとやっていることと全く同じだ」

「彼はリラックスした雰囲気の中で鋭い質問を投げかけ、一緒に考えてくれる。それがとても楽しい」と続けた。ファン・ペルシーは以前ESPNに、アドフォカートが戦術に大きな影響を与え、チームがよりコンパクトになっていると語っていた。

「ディックも関与しているが、スタッフや選手たちも同じだ。あらゆる状況を練習し、選手たちと何をすべきかを話し合っている」とファン・ペルシーは語った。

ファン・ペルシーの意向が叶えば、来季もフェイエノールトに残る見込みだ。「私次第ならそうしたい。とても良いことだと思う」と結んだ。