ロビン・ファン・ペルシーとラヒーム・スターリングは最近、フェイエノールトで重要な会談を行った

ロビン・ファン・ペルシーとフェイエノールトは、ラヒーム・スターリングにもっと活躍を期待している。イングランド代表として82試合に出場したスターリングは、金曜日の記者会見でも再び話題となった。

『デ・テレグラーフ』紙のマルセル・ファン・デル・クラーン記者によると、スターリングはフェイエノールトを助けるために、今こそ本気で取り組まなければならないという。

それでも、ロッテルダムのクラブはスターリングを諦めたわけでは決してないと、ファン・ペルシーは金曜日の記者会見で語った。「むしろ、私は彼と非常に密接に関わっている。彼はよりフィットネスを高め、より良くなるために懸命に努力しており、私はその点で彼を後押ししている。彼自身も、何を改善すべきか分かっている。」

フェイエノールト対アヤックスの「デ・クラシーカー」（1-1）でスターリングが精彩を欠いた後、ファン・ペルシーはこのスーパースターとじっくりと話し合った。「ラヒームは私が彼に何を求めているかをはっきりと理解している。その点について、私は具体的に指導している」

「そう、彼には多くのことを求めているし、トレーニング中も特に彼に注意を向けている。だが、一流の選手なら、その率直な指摘にも耐えられるものだ」とファン・ペルシーは締めくくった。

スターリングはこれまで、公式戦5試合で計256分間プレーした。エクセルシオール戦（2-1で勝利）では重要なアシストを記録している。

31歳のこのイングランド人選手には、調子を取り戻すためにリーグ戦があと6試合残されている。目標は、フェイエノールトがそこでチャンピオンズリーグ出場権を獲得することだ。