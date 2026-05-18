レンタル先のFCトゥウェンテから今季限りでフェイエノールトに復帰予定のMFラミズ・ゼルキ。しかし日曜、本人は復帰に消極的だと明かした。その理由はロビン・ファン・ペルシー監督との不和だ。月曜のNOSサッカーポッドキャストでも、両者の関係が冷却化していることが確認された。

日曜、彼はESPNの取材に「契約上は戻るべきだが、フェイエノールトでプレーする未来は想像できない。あそこは自分にとって最適な環境ではない」と語った。

「今季は楽しみを取り戻し、本来のレベルに戻りつつある。毎週試合が待ち遠しい。以前の状態に戻るのは難しい。喧嘩したわけではないが、意見の相違はあった」

翌日のNOSサッカーポッドキャストでは、ゼルキのコメントが話題に。「はっきりさせたほうがよい。彼もこの監督とネガティブな経験をしてきた」と解説者のイェロエン・エルショフは語った。

解説のマーク・クローストラは、今シーズン初めに起きた痛ましいエピソードを語った。「偶然二人に会った。トゥエンテ対フェイエノールトの試合を見に行った時だ。ファン・ペルシーはゼルキの記者会見が終わるのを待たなければならなかった」と語った。

「ロッカールームとプレスルームの間の狭い通路で、ファン・ペルシーが待っていた。ゼルキもそこを通らなければならなかった。互いの存在を知りながら、二人は無言で通り過ぎた。彼らは親しくない」

アルノ・フェルメールンはこう結論づける。「ゼルキは『あそこの雰囲気が嫌で、もう絶対に戻りたくない』と言っている。彼は直接対立しようとはしていないが、誰もがあの二人には気まずい空気があることを理解している。」