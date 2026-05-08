ロビン・ファン・ペルシーが、ジェレマイア・セント・ジャストとクラブ医師の間に起きた出来事にコメントした。

フェイエノールトは先週末、フォルトゥナ・シッタルトに1-2で辛勝した。しかし、ジェレマイア・セント・ジュストとクラブドクター、ヨスト・ファン・デル・フックを巡る騒動が勝利の影を落とした。ロビン・ファン・ペルシーは金曜午後の会見でコメントした。

77分にはフォルトゥナFWポール・グラドンがティモン・ウェレンロイターへの危険なファールで一発退場となった。 ファン・デル・フックが負傷したGKの治療のためピッチに入ろうとした際、サン・ジュステはこれを強く拒否。チームが1-0でリードされていたため、彼は体力を消耗しながらも医師を止めようとした。

ファン・ペルシー監督は試合後、「イメージは良くないが、彼らの行動は理解できる」と語った。

ロッテルダム出身のファン・ペルシーは試合直後、「最後に抱き合っていたから大丈夫」と笑いながら語った。2人とも自分の仕事をしていたと説明した。

話し合い後もファン・ペルシーの見解は変わっていない。「結局、両者とも勝つために最善を尽くそうとしただけだ」

監督は「人間らしいことだ」と話し、この問題はすでに水に流したと語った。ファン・ペルシーは「我々は前を向く。ヨストもジェレマイアも受け止めている。それ以上の問題はない」と締めくくった。

日曜のAZ戦に勝てば2位が確定し、CL出場権もほぼ手に入る。引き分け以下なら、NEC、アヤックス、トゥウェンテの結果が注目される。