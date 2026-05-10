日曜、フェイエノールトを去るデニス・テ・クロースについて、ロビン・ファン・ペルシー監督が語った。AZ戦は1－1の引き分けでチームは2位確定。ファン・ペルシーは「彼はクラブと私の成長に大きく貢献した」と称えた。

試合終了直後、2人はデ・クープで抱き合い、ファン・ペルシーは観客にテ・クロースへの敬意を呼びかけた。監督は、彼が長年クラブのために尽くしてきたことを強調し、スタンドからの称賛は当然だと語った。

試合後、ファン・ペルシーは「さまざまな感情が湧き上がった。喜びと安堵が同時にあった。初日からデニスは私にとって大きな支えで、私も彼を支えてきた」と語った。

ファン・ペルシーは「彼はこれを受けるに値する。クラブのために素晴らしい仕事をしてくれた」と語り、感謝の気持ちを示した。

感動の別れの一方で、デ・クープには2位確定という結果への安堵も広がった。フェイエノールトは来季へ好スタートを切った。

来シーズンの構想はクラブ首脳陣の重要議題だ。ファン・ペルシーは記者会見で、スタッフと共に選手層を徹底評価すると表明。数週間以内に補強ポジションが明確になる見込みだ。

自身の去就については「まだ契約が残っている。来季もデ・クープでチームを率いる」と断言し、笑みを浮かべた。