フェイエノールトは日曜日、FCヴォレンダムと対戦し、フレンド・ロテリー・エールディヴィジでの2位を守り抜こうとする。ロビン・ファン・ペルシー監督は、この漁村で行われる一戦に向けた先発メンバーをすでに発表している。

監督は日曜日の午後、アネル・アフメドホジッチを起用できない。このボスニア人選手は試合登録メンバーから外れており、そのため、ディフェンスの中心で渡辺剛の隣に先発するのはタイス・クライフェルトとなる。

ヨルダン・ロトンバはアヤックスとの「デ・クラシーカー」で印象的なプレーを見せたが、ヴォレンダム戦では再び控えに回ることになる。その試合で出場停止処分を受けていたマッツ・デイルが、彼のスタメンの座を引き継ぐ。

オーストラリア代表として素晴らしい国際試合期間を過ごしたジョーダン・ボスが、ディフェンスの左サイドで先発する。ゴールマウスにはティモン・ヴェレンロイターが立つ。

ルチアーノ・ヴァレンテ、ウサマ・タルガリン、ヤクブ・モデールは代表戦期間を無事に終え、フェイエノールトの3人の中盤を構成する。ファン・インボムは、まだ試合メンバー入りできるほどのコンディションには至っていない。

ゴンサロ・ボルジェスが右ウイングで先発し、アニス・ハジ・ムッサは負傷のためヴォレダム戦には全く出場しない。このポルトガル人選手は、今シーズンのエールディヴィジでこれまで先発出場はわずか3回にとどまっている。上田綾瀬がファン・ペルシー監督率いるチームで最前線のストライカーを務め、左サイドには再びラヒーム・スターリングが起用される。

フェイエノールトのベンチには、イライ・グルートファーム（16歳）やジヴァイノ・ジンハゲル（16歳）らが名を連ねている。この2人の有望株は、日曜日にロッテルダムのチームの一員としてデビューを果たすことになる。

FCヴォレンダムの先発メンバー：未定

フェイエノールトの先発メンバー：ウェレンロイター；デイル、渡辺、クライフェルト、ボス；タルガリン、ヴァレンテ、モデール；ボルヘス、上田、スターリング。