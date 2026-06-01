「ロビン・ファン・ペルシーがフェイエノールトの監督を続投できたら、私は驚く」

ジャーナリストのレオン・テン・フォールデ氏は、ESPN番組『Voetbalpraat』で、ロビン・ファン・ペルシーが今夏フェイエノールト監督を解任されると予想した。

月曜早朝、新テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーはファン・ペルシーの去就について「まず昨季を分析し、その上で判断する」と語った。

「結論を出すには時間がかかる。期限は設けない。方向性が明確になれば判断する」とベルギー人は語った。

番組後半、クワクマン氏は「まず全体像を把握したいという彼の考えは理解できる。選手やスタッフと話し合う時間が必要で、6月初めのこの時期は妥当だ」と述べた。

マルシアーノ・ヴィンクも同意見だ。「徹底的な評価を行うのは極めて理にかなっている。例えば、チームのスター選手たちがどう扱われたか、ティンバーの件がどう決着したか、キャプテン制度、新戦力がチームにどう組み込まれたか……こうした点こそ、テクニカルディレクターが注目するべき事柄だと思う」

「今、ヴァン・ペルシーがビーチチェアで揺れているか？おそらくそうだ。彼にとっての唯一のプラスは、チャンピオンズリーグ出場権を獲得したことだ」とヴィンクは語った。

テン・フォールデ記者は、リゴーが最終的にファン・ペルシーを解任すると予想する。「彼はすでに判断材料の一部を持っているはずだ。今日の会見後にファン・ペルシーが残留すれば驚く」と語った。