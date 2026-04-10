ウィム・キーフトは、ロビン・ファン・ペルシーとアルネ・スロットの現状を懸念している。2人はフェイエノールトとリヴァプールの監督として苦境に立たされており、キーフトは「トンネルの出口の光が見えない」と語る。

スロットは水曜のパリ・サンジェルマン戦（0-2敗北）で右にフリンポンを置いた5バックを採用したが、キーフトは「前半こそ良い場面があったが、後半はシステムに埋もれた」と『デ・テレグラーフ』で嘆いた。

「スロットの戦術はリヴァプールに合わず、むしろ足かせになった。5バックでも守備は改善せず、内容も結果も惨憺たるものでした」とキーフトはPSG戦を分析した。

キフトは、フェイエノールトのファン・ペルシー監督の状況も似ていると指摘する。「チームには質と自信が不足しており、3位NECとの上位対決を前に見通しは暗い」

さらに、ルチアーノ・ヴァレンテとアニス・ハド・ムッサの出場も不透明だ。練習でファン・ペルシー自身が先発に入ったことが、選手層の薄さを示している。

上田綺世の復帰を祈るしかない。あるいはNECが慢心で自滅するか、2位になる重圧に耐えきれなくなるかだ。だが、今シーズンのNECを見れば、そのどちらもうまくいかなさそうだ。

フェイエノールトはNECとの大一番を1ポイントリードで迎える。今シーズン前半、ファン・ペルシー率いるチームはナイメーヘンのライバルに2-4で敗れている。