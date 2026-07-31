ヘドヴィヘス・マドゥロが、オランダ代表の新監督としてロビン・ファン・ペルシーを推した。経験豊富な指導者を脇に置けば、興味深い選択肢になるとSportnieuws.nlとの対話で語っている。

マドゥロは、ミヒャエル・ライツィハーをふさわしい候補とは見ていない。『それが成功するかどうかは分からない。それを示すのは難しい。もし暫定監督に進むなら、私の考えではルート・ファン・ニステルローイの方が先だろう。本当に象徴的な存在だし、すでにオランダ代表のスタッフにも入っている』

元オランダ代表のマドゥロは、ここでまだほとんど名前の挙がっていない選択肢を提示する。『ロビン・ファン・ペルシーの名前もまだ聞いていない。ディック・アドフォカートを隣に置けば、彼を象徴的な存在として簡単に据えられる。なぜダメなんだ？ この2人は非常にうまく一緒に仕事をしていることが証明されている』

『そこでファン・ペルシーは最高の選手たちと仕事ができる。彼にはそれに合ったビジョンがある。オランダ代表の選手たちは、ヘーレンフェーンやフェイエノールトの選手たちよりも、それをより簡単に実行できる』と、マドゥロは代表監督職についての分析に付け加えた。

アルネ・スロットは長くオランダサッカー協会の候補に挙がっていた。フェイエノールトとリヴァプールの元監督は、当面はクラブサッカーに集中しており、しばらくは代表監督を務めない見通しだ。

『彼は当面、クラブで続けるべきだ。彼はまだ大物監督すぎるし、どこか別の場所でも自分を示したいというハングリーさがある。彼は育成型の監督で、毎日ピッチに立っていなければならない。そこがまさに彼の強みなんだ』と、マドゥロは語った。

オランダサッカー協会は、できるだけ早く代表監督を任命したい考えだ。後任探しは6月末に始まった。オランダ代表がワールドカップのラウンド16で敗退した後、ロナルド・クーマンが辞任したためだ。