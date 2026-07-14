フェイエノールトは火曜日、スタジアム「デ・クープ」の株式95％以上を取得し、事実上所有者となった。クラブは公式チャンネルで発表した。

デ・クープのボードルームで、ロバート・エーンホーン総支配人とピーター・スモーレンブルグ財務担当取締役が新株取得契約に署名し、買収が正式に完了した。

フェイエノールトは、クラブの将来にとって重要なこの取引を大変誇りに思っている。「今回の署名は、クラブとスタジアムが共に歩み続けることを望んでいた長年にわたる道のりの終着点を示すものである。本日実現した統合に向けた最初の具体的な一歩は、2024年の夏、クラブとスタジアムによるいわゆる『意向表明書（Letter of Intent）』の交わしによって踏み出された。」

その後、関係者が協議を重ね、2026年6月の臨時株主総会（BAVA）で株主の圧倒的多数が統合に賛成し、買収が承認された。 7月1日には消費者・市場庁も合併を正式承認した。」

「クラブとスタジアムの統合により、フェイエノールトは直ちに、滞っていたメンテナンスや、快適性、雰囲気、商業的な可能性の向上に向けた追加資金を投入します。また、長期的な視点も重視し、リニューアルされた『デ・クイプ』が、今後も長年にわたりフェイエノールトの鼓動する心臓であり続けられるよう取り組んでいきます。」

なお、この案件はデニス・テ・クロース氏の尽力が大きかった。彼は今夏メキシコのCFモンテレイへ移籍し、最終的な署名はエーンホーン氏が担当した。