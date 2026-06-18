ロバートソン：「ハキミは世界最高の右サイドバックだ。モロッコの選手たちは皆、脅威だ」

スコットランド代表主将のアンディ・ロバートソンは、2026年W杯グループリーグ第2戦でジレット・スタジアムで行われるモロッコ戦について「厳しい試合になる」と指摘した。

試合前日の記者会見でロバートソンは「モロッコはブラジル並みに手強い。彼らの強さを理解しており、望む結果を得るには最高のパフォーマンスが必要だ」と語った。

こちらもご覧ください

最長の得点不振…ロナウド、主要大会でゴールから遠ざかる

約束ではない…モウリーニョ、レアル・マドリードの中盤補強で第一候補を明かす

スコットランド紙「ヘラルド」のインタビューでは、元リヴァプールMFが次ラウンド進出への意気込みを語った。 「難しい試合になるが、深く考えすぎず臨む。選手もスタッフも皆、この挑戦を楽しみにしている。自国を背負い、歴史を作る最初のチームになりたい。その喜びは計り知れない」

続けて彼はこう語った。「それがどれほど難しいかは分かっている。我々は世界最高レベルのチームの一つであるモロッコと対戦するが、どんな試合でも苦戦できると信じている。それができて最高のパフォーマンスを発揮すれば、望む結果を得られると思う」。

「最高の右サイドバック」

パリ・サンジェルマンとモロッコ代表のスター、アシュラフ・ハキミについては「彼を褒めても褒め足りない。彼の成果に大きな敬意を持っている。だから、彼との対戦は難しい任務になる」と語った。 彼は素晴らしい選手だ。彼とパリ・サンジェルマンの反対サイドにいるヌノ・メンデスは、世界最高の右サイドバックだと思う」。

リヴァプールは過去2年間でチャンピオンズリーグで彼らと2度対戦し、どちらも圧巻だった。彼らのプレーを見るのは本当に楽しい。 誰もが彼のプレーを楽しんでいる。自由自在に動き、瞬時に敵陣へ入り、すぐ守備に戻る。そのすべてが印象的だ。スコットランド戦が彼にとって静かな試合になることを願っている」。

モロッコ代表全体については「全員が脅威だ。これが最大の賛辞だ」と語った。 ピッチの至る所に高いクオリティがあり、優れた選手が多すぎて1人にマークを絞れない。別の選手がすぐに現れ、痛烈な一撃を食らわせるだろう。中盤にも質の高い選手が揃っている。個別の選手名を挙げるより、チーム全体として非常に手強い相手だ」

最後に彼は「彼らは素晴らしいチームだ。以前と何も変わっていない。我々は自分の力を信じ、相手にとって手強い存在になると示さなければならない。その信念があれば勝てる」と語った。