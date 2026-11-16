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アンディ・ロバートソンが代表出場記録を更新した夜は、苦い結末となった。スコットランドはザンクト・ガレンでスイスに0-4で大敗。ロバートソンは通算103試合目の出場でケニー・ダルグリッシュ卿を抜いたが、ルイス・ファーガソンのオウンゴールとスイスの追加3得点により、ネーションズリーグ昇格プレーオフ進出の望みは絶たれた。セバスティアン・ポコニョーリ監督への重圧も増している。

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ファーガソンのオウンゴールでスコットランドに暗雲

ロバートソンはスコットランド代表の歴代最多出場選手となった 。月曜夜に行われたネーションズリーグ・グループB1最終戦で先発したが、ほかに祝えることはほとんどなかった。スコットランドは大幅にメンバーを入れ替えたスイスを相手に落ち着いて試合を進め、17分にはジョン・マッギンがボールを引っかけるようにシュートを放ったものの、枠を越えた。だが22分、ファーガソンが伸ばした足にボールが当たり、自陣のゴールへ入ってしまった。

その2分後、アーロン・ヒッキーがロバートソンのクロスに頭で合わせて同点に迫ったが、ボールはわずかにポストの外へ。さらに36分、ウイングバックのヒッキーはハムストリングに問題が生じ、プレーを続けられなくなった。

後半にスイスがゴールを重ねる

前半終了前にはアドリアン・バイラミが絶好機でヘディングを放ったものの、大きく枠を外した。スコットランドは後半開始早々に失点する。後半2分、サミュエル・バレがレモ・フロイラーとパスを交換して放ったシュートを、ウィンスリー・ボテリが触って押し込んだ。その4分後にはボテリがアルヴィン・サンチェスの得点をお膳立て。サンチェスがアンガス・ガンの前を横切るシュートを決め、3-0とした。

ガンはバレのシュートを防いで4点目を許さず、スコット・マクトミネイはキーラン・ティアニーのクロスから放ったシュートを枠の上へ外した。しかし89分、途中出場のゼキ・アムドゥニが放ったシュートがルーク・グラハムに当たってコースを変え、大勝を締めくくった。

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スコットランドは昇格プレーオフを逃し、ポコニョーリ監督への重圧が増す

この敗戦により、スコットランドは獲得可能だった18ポイントのうち7ポイントにとどまり、スイスとスロベニアに次ぐグループ3位となった。昇格プレーオフを逃して次回のネーションズリーグもリーグBに残留するほか、来月のEURO2028予選組み合わせ抽選で、より有利なシードを得る機会も失った。

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スティーブ・クラークの後任となったポコニョーリにとって、厳しい船出となっている。このベルギー人監督は就任後の6試合でわずか2勝。いずれも最下位の北マケドニアを相手に挙げた勝利だ。

スコットランドの今後は？

明るい材料もあった。残り5分でファーガソンに代わって出場したクリスティ・モンゴメリーがデビューを果たしている。

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来月の抽選でスコットランドのEURO2028への道筋が決まるまでに、ポコニョーリは答えを見つけなければならない。一方、ロバートソンは代表の新たな歴代最多出場選手としてトッテナムに戻る。