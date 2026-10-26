レアル・マドリードのウクライナ人GKアンドリー・ルニンが、クラシコでバルセロナを2－1で下す原動力となった主な要因について語り、規律、闘争心、そしてチームワークこそがスポティファイ・カンプ・ノウで勝ち点3を手にする鍵だったと強調した。

ルニンは、重度の風邪を患って欠場したベルギー人GKティボ・クルトワに代わって試合に出場し、特に1－1の同点の場面でバルセロナの危険な試みを阻止するなど、際立ったパフォーマンスを見せた。

ルニンは、アウェイでのプレーは任務をより難しくすると語りつつも、レアル・マドリードの勝利への意欲が決定的だったと力説し、こう付け加えた。「規律と闘争心です。なぜなら、私たちは試合に勝ちたいと強く願っていたからです。アウェイでのプレーはより難しいですが、非常に重要な勝ち点3を手にしました」

日々の取り組みに支えられた決定的なセーブ

試合中の重要なセーブについて、同GKはGKコーチのヌノが自身のレベル向上に果たす役割に触れ、彼が繰り返し口にする「良い練習だ」という言葉が、日々の取り組みと絶え間ない準備の大切さを表していると説明した。

ルニンは、ビッグマッチにはチームの団結が求められると強調し、特にバルセロナのような相手を前にしては、チームが最後までプレッシャーと困難に耐える術を知っていなければならないと語った。

勝利後の停滞を戒めるルニン

レアル・マドリードが5連勝を達成したにもかかわらず、ウクライナ人GKは進化を続け、好結果に満足しないことの必要性を強調し、最も重要なのは次の局面で正しい道を維持することだと力説した。

さらに、終盤の数分で試合を決めるチームの力についても言及し、レアル・マドリードは過去数年間にこの特質を示してきたが、ピッチ上での取り組みにより一層集中する必要があるとし、チームの野心がさらなる努力を継続することを課しているからだと述べた。