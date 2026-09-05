ロナルド・デ・ブール「ジョルディ・クライフが彼をアヤックスに連れてきたなんて信じられない」

ロナルド・デ・ブールは、ジョルディ・クライフがアヤックスで素晴らしい陣容を整えたと考えている。アヤックス対PSVを前に、ESPNでそう語った。とりわけ、デイリー・ブリントやユリアン・ブラントのような経験豊富な選手の加入は良い判断だと見ている。

長期にわたる接触の末、アヤックスは最終的にフリー移籍のブラントとの契約に成功した。昨季までボルシア・ドルトムントで高いレベルでプレーしていたことを考えれば、まさに大きな成果と言える。デ・ブールは、このドイツ人選手がすぐにアヤックスのチームに自身の色を刻んでいると見ている。

「彼は本当に全体を見渡せるし、すごく落ち着いている。こういう選手が必要なんだ。これからPSV相手にピッチに立っても動じない。あらゆることを経験してきた選手だからね」

「素晴らしい選手だよ」とデ・ブールは続ける。「ジョルディ・クライフが彼をここでプレーするよう説得できたなんて、実際のところ信じられないくらいだ」

「この前、彼にインタビューしたんだけど、本当にいいやつなんだ。ものすごくやる気に満ちているし、アヤックスはそこから大きな恩恵を受けられることを願っているよ」と、この解説者は期待を寄せた。

土曜の夜、ブラントはPSVとのビッグマッチに向けて、アヤックスで先発に名を連ねている。エールディビジではすでにPECズウォレ戦で得点を決めており、カンファレンスリーグ予選のFCシオン戦とシェルボーンFC戦でもゴールを挙げていた。