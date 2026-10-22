ロナルド・デ・ブールは今のところ、ヴィクトル・ツィガンコフのスピードに感銘を受けていない。元オランダ代表のデ・ブールは、木曜夜のアタランタ戦でベンチスタートとなるウクライナ人アタッカーに、もっと爆発力を期待していた。 Ziggo Sportでカンファレンスリーグの一戦を前に、新加入選手の能力について驚きを語った。

デ・ブールは、ミチェル・サンチェス監督率いるアヤックスには、特に前線のスピードが足りないと考えている。「今週のパリ・サンジェルマン対バルセロナを見れば、本物の、圧倒的なスピードが分かる。例えばアヤックスにはそれが欠けている」と、元MFは分析を始めた。

デ・ブールによれば、アヤックスにはスピードで違いを生み出せる選手が少なすぎる。「マルコス・レオナルドはそれほど速くないし、グルフもそれほど速くない。右ウイングにはブラントが入るか、クラーセンがその辺りにいる。そうなると、オーバーラップするサイドバックに頼らなければならないが、彼らも当然、驚くほどの俊足というわけではない」

元アヤックス選手のデ・ブールは、ツィガンコフがその点で解決策になることを期待していたが、これまでに見たプレーには失望している。「ツィガンコフも速いと思っていたが、期待外れだよね。素晴らしい左足を持っているのは見て分かる。でも、スピードでも相手を苦しめられると思えるほどではない」

デ・ブールは、そのためにアヤックスは突然スペースを得ても、脅威を生み出すのに苦労していると見ている。「相手の軽率なボールロストからボールを奪うこともある。そういうときには相手を苦しめられなければならない。今のアヤックスには、裏を狙う動きが足りない」と分析。負傷中のシモン・アディングラが不在であることにも触れ、「彼にも期待していた。速い選手だと思うからね」と語った。

ヴィム・キーフトも、ツィガンコフの現在の状態には疑問を抱いている。ただ、ウクライナ人アタッカーに何ができるかは知っている。「以前、彼が本当に素晴らしいプレーをするのを見たことがある。でも、それは過去の話だ。ここではまだ見せられていない」とキーフトは語り、万全の状態ではないままアムステルダムに来たのではないかと推測した。

さらにキーフトは、ステフェン・ベルフハイスが再び起用可能になったとき、ミチェルが右ウイングのポジションをどうするのか疑問を呈した。「万全のベルフハイスは、もちろんアヤックスにとって計り知れない価値がある」と元FWは強調した。

批判を口にした一方、デ・ブールはアヤックスのプレーに好材料も見いだしている。「チームのプレーが非常に良ければ、スピード不足を補える。実際、時折そういうプレーもできている」と説明。「フローニンゲン戦ではそれがうまくできた。ただ、今回はFCフローニンゲンではなく、アタランタが相手だ。私の目には、アタランタの方が優れたチームに映る」