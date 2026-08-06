ロナルド・デ・ブールは、アヤックスがビッグネームを補強すると予想している。カンファレンスリーグのシェルボーン戦を前に、同氏は『Ziggo Sport』で、舞台裏で耳にした話として、少なくともあと1人は注目の新戦力がアムステルダムにやって来ると明かした。

デ・ブールによれば、アヤックスはできるだけ早く再び欧州トップに食らいつくため、リスクを取るべきだという。「アヤックスは、これ以上こういう1年を過ごす余裕はない。ここ数年は、アヤックスに期待されるような状況になっていない」と、司会のサム・ファン・ロイエンとの対話で語った。

元MFのデ・ブールは、アヤックスは継続的にチャンピオンズリーグにいるべきクラブだと考えている。「アヤックスは再び予選を突破し、最終的にはベスト16に進まなければならない。クラブが目指すのはそこだし、それをできるだけ早く実現したいと思っている」

デ・ブールは、アヤックスが今夏すでに獲得した選手たちを高く評価している一方で、クラブの補強はまだ終わっていないと見ている。「彼らがしてきた補強を見ると、かなりワクワクしてくる。サポーターも興奮していると思うし、今季がどんなシーズンになるのか気になっているはずだ」

続いてファン・ロイエンが、アヤックスにはさらに補強が必要かと尋ねた。「私が舞台裏で聞いている限りでは、そのつもりだ」とデ・ブールは答えた。「間違いなく、まだ1人は大物が来ると聞いている」

デ・ブールは、それが誰なのかは明かせず、狙っているポジションも知らないと強調した。ファン・ロイエンが、アヤックスは新たな6番を探しているのではないかと示唆すると、この解説者は慎重にこう反応した。「もちろん、そこはアヤックスがしばらく前から見ているポジションだ。最も注目が集まっているのはそこだと思う」

アヤックスは木曜夜のシェルボーン戦に、新加入選手で先発したのは1人だけだった。デイリー・ブリントが先発し、マルク・テル・シュテーゲン、ユリアン・ブラント、カイオ・エンヒキ、マルコス・レオナルド、トル・アロコダレはミチェル・サンチェス監督によってベンチスタートとなった。

デ・ブールは、テル・シュテーゲンやブラントのような経験豊富な選手たちがなぜアヤックスを選んだのか理解している。「アヤックスは欧州で依然としてビッグクラブだ。ジョルディ・クライフが彼らに示したストーリーは魅力的だったと思う。特に、ボール保持を重視し、前から圧力をかけるサッカーが彼らに合っているからだ」