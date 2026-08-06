ロナルド・デ・ブールは、アヤックスがノア・ラングをアムステルダムに呼び戻すべきではないと勧めている。元オランダ代表は木曜夜、シェルボーンFCに3-1で勝利した後、Ziggo Sportでナポリに所属するこのアタッカーの人格に大きな疑問符を付けた。

ラングは、パリ・サンジェルマンが強い関心を示しているミカ・ゴッツの後任候補としてアヤックスの補強リストに挙がっている。ベルギー人のゴッツはシェルボーン戦でも先発し、PKで先制点を決めたが、自身はすでにフランスの強豪クラブと個人合意に達しているとも報じられている。

これまでの報道によれば、ナポリはラングに約2500万ユーロを要求しているという。デ・ブールは27歳のアタッカーのプレー面での能力は認めているものの、人間性の面で現在のアヤックスのスカッドに合うかどうかを強く疑っている。

司会のサム・ファン・ロイエンから、ラングはアムステルダムでの新たなミックスの一員になるべきかと問われたデ・ブールは、「いや、選手としてはそうだ。でも彼はナポリやガラタサライでも、今までもそういうことが何度かあった」と反応した。「本当にそれだけ優れた選手なら、あそこで残っていたはずだ。あの子にはやはり何か問題があるよ」

ファン・ロイエンは、ラングを高く評価している元チームメートが多いと指摘したが、それでもデ・ブールの立場は変わらない。「監督としては、やはり彼はしばしば少し厄介な案件になる。みんなからそう聞くからね」

デ・ブールは、自身の疑念がウインガーとしての競技面の資質に向けられたものではないと強調した。「ノア・ラングのプレーは好きだよ。それははっきりさせておきたい。人格のほうについては、そこまで好きではない」

ただし、この元アヤックス選手は、デイリー・ブリント、ユリアン・ブラント、マルク・テル・シュテーゲン、デイヴィ・クラーセンのような経験豊富な選手たちがラングに良い影響を与える可能性は否定していない。「そういうグループに入って、ブリントが彼の襟首をつかめば、案外うまくいくかもしれない。でも、私の感覚はこう言っているんだ」

デ・ブールによれば、ジョルディ・クライフと監督のミチェル・サンチェスならラングを統制できるかもしれないが、それでも彼に言わせれば見通しは不透明なままだという。「もし彼がここに来るなら、逆だと証明してくれることを願っている。私が間違っていたと真っ先に認めるよ。でも、この感覚を隠すつもりはない」