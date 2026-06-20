ロナルド・クーマン、記者会見で自らの過ちを認める

ロナルド・クーマン監督は、ワールドカップ日本戦での采配が期待した効果をもたらさなかったと認めた。スウェーデン戦を前にした会見では、特に70分以降の交代が思うような結果につながらなかったと振り返った。

オランダは試合の大半を優位に進め2-1のリードを握ったが、終盤に逆転を許した。70分以降の交代が特に批判されている。

70分以降、マレンとサマービル、さらにガクポを交代させたことで攻撃のスピードが落ち、終盤は日本にスペースを与えてしまった。

記者会見では、トップサッカー部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨング氏と交代策を評価したか問われた。クーマンはデ・ヨングと毎日連絡を取っているものの、この件は話し合っていないと明かした。

「ナイジェルとは毎日話しているが、交代について尋ねたことはない」とクーマンは述べ、采配が期待外れだったと認めた。

「私自身も、あの交代では望んだ結果が得られなかったことは分かっていた」と代表監督は語った。メンフィス・デパイ、テウン・クープマイナーズ、ブライアン・ブロッベイを投入し、ボール支配力を高めることを狙ったが、成功しなかった。

クーマンは、交代策の狙いは理にかなっていたが結果が出なかったと強調。オランダはリードを守りきれなかった。

「交代に込めた意図は説明したが、勝つための効果は得られなかった。責任は私にある」とクーマンは結んだ。