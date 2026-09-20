ロナルド・クーマン・ジュニア、13分に見せられた美しいジェスチャーに感極まる

AZ対テルスターの13分、ロナルド・クーマン・ジュニアはかなり感情を揺さぶられていた。AFASスタディオンのスタンドから1分間にわたって拍手が送られたためだ。これは、65歳で亡くなったバルティナ・クーマンさんを追悼するものだった。

バルティナ・クーマンさんは、長い闘病生活の末に先週亡くなった。家族は水曜日、ロナルド・クーマンとバルティナ・クーマンさんの写真を添えてインスタグラムに「深い悲しみとともに、しかし大きな誇りと愛を胸に、私の美しい妻、私たちの最愛の母であり祖母でもある人に別れを告げます」とつづった。

ロナルド・クーマン・ジュニアはその数日後、AZとのアウェー戦に通常どおり出場することを決めた。「状況を考えれば、彼は元気にやっている」と、ヘンク・ブルッヘ監督はESPNのカメラの前で語った。

「彼は今週、サッカーの中に自分のはけ口を見いだしていた。そして何が何でもプレーしたがっていた」とテルスター指揮官は説明し、GKがAZ戦でも通常どおりゴールマウスに立っている理由を明かした。

「彼のために、できる限り最善を尽くそうとしている。なぜなら、私たちみんなが望むことは、まったくそれほど重要ではないからだ。最も重要なのは、ロナルドの家族と家庭が一緒に美しい別れの時間を過ごせることだ」とブルッヘ監督は続けた。

ロナルド・クーマン・ジュニアは最近、SCカンビュール戦でPKを2本決めた。これによりテルスターは、フリースラントの昇格組を相手に土壇場で勝ち点1を救った。スコアは2-2だった。