ロナルド・クーマン・ジュニアは番組『ヘット・オランジェ・カフェ』で、フリーエージェントの立場を活かし、エールディヴィジ内で好条件移籍を目指していると語った。31歳のGKはテルスターと契約延長を協議中だが、フェルセン・ズイドに残る可能性は低い。

将来について問われると、クーマンは「何とも言えません」と前置き、「良いステップアップをしたい。テルスターとも交渉中なので、先走ったことは言えません」と語った。

「クラブは残留を望んでおり、監督やGKコーチとも話した。難しい状況だが、できれば国内で次のステップへ進みたい」

卓越したキック技術を活かし、「良いスタイルで自分の強みを発揮できるチーム」と語る。

番組ではFCユトレヒトの名前も挙がった。同クラブは来季からアンソニー・コレイアが監督に就任する。彼は2025年、クーマンがゴールマウスを守るテルスターをエールディヴィジ昇格に導いた。

昨季はテルスターでコレイア監督と共に直接残留を決め、周囲を驚かせた。「できれば彼とユトレヒトへ行ったかった。互いをよく知っている」と語る。

ただし「ウチには素晴らしいGKがいるから」とバルセロナ生まれの守護神はヴァシリス・バルカスを称えた。コレイアも同意見で、「彼はライン際での守備が上手いが、僕は足元の技術に自信がある」と語った。

FCトゥウェンテも候補に挙げると、クーマンは意味深に笑った。伝統ある強豪で2番手ゴールキーパーを務めることも「受け入れる」と語った。