ロナルド・クーマン・ジュニアは、グアルディオラがオランダ代表をどう見ているかを知っている。

テルスターのGKロナルド・クーマン・ジュニアは木曜日、『ヘット・オランジェ・カフェ』で語った。ペップ・グアルディオラが父の後任としてオランダ代表監督になることはない、と。

「グアルディオラの名前も聞かれるが、彼は来ない。本人も望んでいない。彼はいつも世界最高の選手と仕事をしてきたし、クラブに引き抜いてきた。代表ではそれができないから、引き受けるはずがない」と、退任した元代表監督の息子は予測する。

一方、同席したテレビ司会者のフランク・エヴェンブライは「実現するなら皆が喜んで税金を払うだろう」と冗談交じりに語り、グアルディオラ就任を期待した。

「しかし彼は、その仕事が名誉だと語っている。金銭が目的ではない。以前、自身も監督に興味を示した。W杯で優勝すれば名声は確固たるものになる」と期待を寄せた。

「それに、グアルディオラに他にやることがないのなら、なぜダメなのか？ あのような人物が挑戦してくれるなら、私は嬉しい。また、オランダのサッカー界にとっても、一度は別の視点からサッカーを見つめ直すことは良いことだと思う。」

ニッキー・ファン・デル・ハイプも「彼は過去5年で1800万ユーロ稼いだ。もう十分だ」と同意する。

マンチェスター・シティで10シーズン過ごし、ELFカップとFAカップを制した後にクラブを去ったグアルディオラは、現在サバティカル（休養期間）を取っている。