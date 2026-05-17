ロナルド・クーマン・ジュニアが88分、テルスターのヒーローとなった

テルスターは15位を維持し、来季もエールディヴィジ残留を決めた。FCユトレヒトへ移籍するアンソニー・コレイア擁するチームは、直接対決でFCヴォレンダムを2-1で下した。16位のヴォレンダムはプレーオフ決勝でウィレムIIと対戦する。

ホームのヴォレンダムは、開始2分でテルスターの守備陣の乱れを突いたアンソニー・デスコットが左隅に先制点。そのまま勢いに乗ったホームチームは、ベンジャミン・パウエルスが再三チャンスを作った。

テルスターは動揺せず、徐々に反撃。前半終了間際、ダニー・バッカーがジェフ・ハルデフェルトのFKを頭で合わせ同点とした。

雨の降る中、スリリングな後半へ。 後半早々にもデスコットの決定機があったが、クーマンが阻んだ。クルイス監督は60分にフェールマンを投入し、終盤はミュレンも加え、フィジカルで圧力をかけた。

ヴォレンダムはテルスターを押し込み、デスコットの至近距離シュートをクーマンが阻んだ。残り15分、ホームファンは再びチームを後押し。テルスターは攻撃の機会がほとんどなく、守備固めが最優先となった。

攻撃は少なかったが、テルスターは試合終了間際に1-2とリードを広げた。 ペナルティエリアの端でレリエンドールがファウルを犯し、VAR確認後にPKが宣告された。キッカーのクーマンが右下隅に沈め、テルスターが歓喜に沸く。両チームともピッチに投げ込まれたコップのため一時退場した。

再開後、テルスターに追加点は許さず。コレアはテルスターの残留を決め、落胆したヴォレンダムは残留をかけたウィレムIIとの2連戦に臨む。