ロナルド・クーマン・ジュニアが、FCヴォレンダム対テルスター戦で自分が決定的なPKを蹴った理由を明かした。

日曜の午後、ロナルド・クーマンはテルスターの英雄となった。ゴールキーパーの彼は試合終了間際、FCヴォレンダム戦で1-2とするPKを自ら決め、歴史に残る場面を作り出した。試合後、ESPNのインタビューに「迷いはなかった」と語った。

「ユース時代、PKを蹴ったことはあるが外した。今回は決められて最高だ」とクーマン・ジュニアはハンス・クラアイ・ジュニアとの対談で語った。

「シーズン前半にPKを2回外してて。スパルタ戦のハーフタイムにアンソニー（コレイア）が『次PKがあったら蹴ってくれ』って頼んできたんだ。」

「もちろん、なぜダメなんだ？と答えた。ただ、その後ずっとPKを得られず、カップ戦のゴー・アヘッド戦（ホーム）では私がけがをしていたのでジェフ（ハーデフェルト）が蹴った。つまり、私がPKを蹴ったのは今回が初めてなんだ。」

「歴史を作ったかもしれないが、その瞬間はそんなこと考えていなかった」とコエマン・ジュニア。「心拍数は？ まあ、大丈夫だった。コーチを見て『本当に蹴っていいかな』と思った。僕は1番だけど、1－1だったから」

「彼は『もちろん、やればいい』と言ってくれた。緊張したが、うまく決められた。外していれば大問題だったが、幸いにもそうはならなかった」

このPKでテルスターは勝利し、エールディヴィジ残留を決めた。16位でシーズンを終えたヴォレンダムは、プレーオフで残留を争う。相手はウィレムIIだ。