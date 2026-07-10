ロナルド・クーマン・ジュニアがヴァレンティン・ドリーセンを批判し、非難を浴びている。「とても神経質だ」

ヴァレンティン・ドリーセンがロナルド・クーマンに突き付けた厳しい質問が話題を呼んでいる。ロナルド・クーマン・ジュニアは『デ・テレグラーフ』記者に敬意の欠如を批判。その後、『ヘット・オランジェ・カフェ』で取り上げられ、マルセル・ファン・ロースマレンとダニー・ブラインドは異なる見解を示した。

モロッコ戦（1－1、PK2－3）敗退後、ドリーセンは代表監督の解任の可能性を執拗に尋ねた。クーマン・ジュニアはこれに強く反論し、敬意の欠如だと指摘した。

ファン・ロースマレンは「相手が父親だから敏感になるのは分かるが、代表監督なら何でも言っていい」と反論。さらに「オランダ代表は20年間魅力的なサッカーをしていないが、責任はザーンダム出身の監督だけにあるわけではない」と指摘した。 「ただ、クーマン・ジュニアの反応は神経質すぎる」と述べた。

代表監督なら批判は甘受すべきだとした。進行役のサム・ファン・ルーイエンは、ドリーセンが解任の可能性を執拗に追及した点を強調。「どこかで切り上げるべきでは？」と問うと、ヴァン・ルースマレンは「質問は続けても構わない。個人攻撃ではない」と答えた。

ブラインドも同意見で、「しつこく聞き出す必要はない。ある時点でやめるべきだ」と述べ、コエマンが今後について後で考えると言明していたと強調した。

「質問すること自体は構わない。それもジャーナリズムの一部だからだ。だが、私としては、あのようなやり方は必要ない」とブラインドは言う。続いて、ドリーセンへの批判も飛び出した。「彼はルイ・ファン・ハールのような反応を期待している。しかし、ヴァレンティン・ドリーセンは、ただヴァレンティン・ドリーセンのためだけにそこにいる。彼はできるだけ長く注目を浴び続けたいだけなのだ」

ファン・ルースマレンは「彼はできるだけ挑発的に言う。それが彼のトレードマークだ」と付け加え、ブラインドも同意した。結局、デ・テレグラーフの記者は会見で望んでいたものを手に入れた。クーマンは翌日、代表監督辞任を発表した。