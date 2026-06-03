ロナルド・クーマン、クリセンシオ・サマーヴィルのオランダ代表デビューに率直な感想：「それは……」

クリセンシオ・サマーヴィルは代表デビューを喜んだが、0-1で負けたアルジェリア戦は複雑な気持ちが残った。

デビューは45分間にとどまった。ハーフタイム後にクーマン監督がメンフィス・デパイに出場機会を与えたためだ。NOSの記者イェロエン・ステケレンブルグのインタビューで、クーマン監督はこう振り返った。

「危険な場面を作ったが、まだ粗さもある。それでもデビュー戦としては上出来だ。前半だけで、なぜ彼を呼んだのかを示した。これからさらに良くなる」とクーマンは語った。

サマーヴィルも「勝ってデビューしたかったが、出場できたことに感謝している」と語った。

「個人的にはうまくいった。コンディションも良く、中盤で自由にプレーできたので、マッツ（ウィッファー）も高い位置を取れた。ただ、ボール扱いには粗があった」

ミスについては「後ろでボールを失うより前線で失う方がマシ。チャンスを活かせなかったのは運もなかった」と説明した。

「初戦はいつも慣れるまで時間がかかる。すべてが新しい。でも、チームメイトのおかげでここではすぐに居心地の良さを感じられた。フレンキーやヴィルジルのようなベテランが『自由にプレーしろ。なぜここに来たのか、その理由を見せてみろ』と声を掛けてくれ、それが自信になっている」とサマーヴィルは意気揚々とアメリカへ向かった。