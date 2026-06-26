ロナルド・クーマン、オランダ対モロッコのワールドカップ大一番について2語でコメント

オランダ代表は金曜の朝、チュニジアに苦戦しながらも3-1で勝利した。 この結果、オランダはグループ首位で突破し、ノックアウトステージでモロッコと対戦する。ロナルド・クーマン監督は試合後、チュニジア戦を振り返り、前回大会準決勝進出のモロッコ戦への意気込みを語った。

カンザスシティでは開始10分以内に2-0とリードしたが、最終戦らしく緊張感に欠け、試合展開にも表れた。

「良いスタートを切りたいと望んでおり、それが実現した。かなり早い段階で2－0となった」とクーマン監督はNOSの取材に語った。「その後も良いプレーを続けたが、攻守の切り替えで守備ポジションが定まらない場面があった。前半終了前と後半開始直後の対応は良くなかった」

「その後、ペースを上げれば問題なかった。時折集中が落ちるのは良くない。とはいえ、相手も100％ではなく90％くらいの集中力だったかもしれない。」

「プレスがかからず、待ちすぎてスペースを与えると、相手もサッカーをしてくる」と不満を漏らした。 「試合全体を通じて良いプレーをしたい。粗相は許されない。ボール保持時でも攻守の切り替え時でもだ」

「次のラウンドではより強いチームと対戦するので、そのようなプレーが不可欠だ」とクーマンは語った。ベスト32での大一番を前に「問題ない」と冷静に話した。

試合はモンテレイで行われるが、クーマンは暑さを気にしない。「カンザスシティでは暑さを感じず2試合を屋内で行った。暑くなっても受け入れるだけ」と語った。